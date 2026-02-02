Hijo de Patricia Teherán luchará por la herencia que su madre le dejó. Contrató abogado

La cantante Patricia Teherán murió en un accidente automovilístico el 19 de enero de 1995. Su muerte significó un duro golpe para la música vallenata ya que La famosa ‘Diosa del vallenato’ estaba en un inmejorable momento de su carrera. ‘Tarde lo conocí’, una de sus canciones más famosas ya era un himno del folclor vallenato.

En ese momento, Yuri Alexander, su único hijo tenía cuatro meses. La muerte inesperada de la artista no le dio tiempo para registrar al pequeño; no realizar esa diligencia se convertiría después en el obstáculo más fuerte para que el hoy joven de 31 años, también cantante, reclame los beneficios económicos derivados de la carrera musical de su madre, incluidas las regalías.

El joven concedió una charla al pódcast CorderoDJ90, donde detalló esta situación, que en palabras breves le ha impedido ser reconocido como el heredero de la cantante. Recientemente se conoció su decisión de luchar por dicho derecho.

Así mismo se manifestó en el programa ‘Lo sé todo’. Con la muerte de la ‘diosa’, cuya vida dio origen justamente a una bioserie de Caracol Televisión llamada ‘Tarde lo conocí’, Yuri fue registrado por su abuelo y años más tarde, las sociedades de gestión colectiva como Acinpro reconocieron los derechos de reclamación sobre doña Delfina Romero, quien alcanzó a recibirlo, sin embargo cuando ella falleció, tres años después de la artista, ya no hubo cómo acceder a regalías.

Regalías por la música de Patricia Teherán estarían congeladas en Sociedades de Gestión

Pese a que la música de su madre siguió sonando, no solo en Colombia sino en el exterior, su único hijo tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, así lo ha manifestado el mismo Yuri.

El dinero por regalías estaría congelado en las sociedades de gestión. Por ello trascendió que el joven ya tendría un apoderado legal para emprender la lucha por recuperar sus derechos como heredero.

Alex habría contratado a la abogada Wendy Herrera quien lo representaría para que pueda recuperar y acceder a los derechos derivados del trabajo de su madre, incluyendo regalías y bienes.

¿Quién y qué pasó con el padre del hijo de Patricia Teherán?

Sobre el padre de Yuri, se sabe que era Rodrigo Castillo, y trascendió que murió tiempo después de Patricia, de manera violenta, en lo que pareció “un ajuste de cuentas”.

