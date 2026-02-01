Así fue el Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: “Hasta siempre”. Música, llanto y promesa

Yeison Jiménez era un hombre de sueños y procuraba cumplirlos todos. En algunas de sus canciones dejó esta filosofía de vida muy clara.

El año pasado cuando cumplió 34 años cristalizó uno de esos anhelos: ser el primer intérprete del genero popular, que ahora también se le conoce como el regional colombiano, en llenar el estadio El Campín en un concierto.

Hizo el famoso sold out y esto fue motivo de mucho orgullo para él. Así lo expresó en la última entrevista que concedió a Vea a finales del 2025. En diciembre, otro sueño comenzó a cumplirse, las entradas para ‘Mi promesa 2’, el que sería su segundo recital en este escenario, que alberga más de 50 mil personas para este tipo de eventos, comenzaron a venderse.

Jiménez anhelaba su segundo sold out en El Campín y volver a este escenario en marzo del 2026.

El accidente sufrido el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá, cuando la aeronave, en la que viajaba se precipitó a tierra en la vereda Ramito de la zona rural de ese municipio boyacense, truncó ese y muchos otros planes que tenía el nacido en Manzanares, Caldas. Murió junto a cinco de sus colaboradores más cercanos.

Así fue ‘Mi promesa 2, el sueño del Aventurero’

Este 31 de enero los Jimenistas, familiares y colegas se unieron para cumplir el sueño del ídolo. ‘Mi promesa 2, el sueño del aventurero’ llenó. “Hiciste tu segundo sold out desde el cielo”, dijeron algunos de los artistas que se subieron al escenario para tributar la carrera de quien con su muerte se transformó en leyenda.

A tres semanas de su fallecimiento, las puertas del Campín se abrieron sobre la 1 de la tarde. A las 4, comenzó el homenaje con Jhon Alex Castaño, uno de sus ‘parceros’.

En primera fila, la mamá de Yesion doña Lucy Galeano; su hermana, Lina y su esposa Sonia Restrepo, las tres vestidas de blanco recibieron ovación de los Jimenistas.

El segundo en pasar al escenario fue Nelson Velásquez, quien recordó anécdotas con el artistas y reveló que siempre que podía lo llevaba a escena o cantaba uno de los temas de Los Inquietos en sus shows. Yeison amaba la música popular y la cantaba, pero sucumbía a sus vallenatos favoritos.

Velásquez dedicó un trozo de la que dijo era la favorita de Jiménez a Sonia.

“Sonia, voy a repetir esta primera estrofa porque, yo sé que tú en estos momentos le vas a dedicar ese pedacito, esta estrofa y él la va a escuchar, porque todos también la van a cantar conmigo”, dijo al comenzar a cantar Recuérdame. El momento fue conmovedor.

En el homenaje, al que Jimenistas acudieron con sombrero y atuendos blancos, los brindis se repitieron una y otra vez: todos lo hicieron por el legado de Yeison. Carteleras que decían “eres mi ídolo”, “ siempre vivirás” o “El aventurero en el cielo” dieron cuenta del cariño y la fidelidad de los seguidores del artista, que se ha convertido en el colombiano más sonado en las plataformas, y apoyaron este tributo póstumo.

Andy Rivera, el hijo de Jhonny Rivera, y amigo personal de Yeison cantó varios de sus temas urbanos, luego agradeció al género que reveló le dio todo en su casa, incluida su educación, y al que ama. Se puso sobrero y cantó varias populares. “No se imaginan el honor tan grande estar aquí está (...) Yeison se nos llevó un pedacito importante del corazón”, dijo el joven urbano que confesó: “Este es el show más difícil de mi vida… Yeison quería ver este estadio retumbando”, dijo.

Luis Alfonso despidió a su amigo con popular y mariachis

Luis Alfonso “el amigo que todos queremos tener”, decía un cartel que se levantó cuando este artista pisó el escenario fue el que encendió los aplausos. Vestido de blanco cantó y reflexionó sobre la partida de su gran amigo. Por supuesto, interpretó la que con la muerte de Yeison se convirtió en la canción más popular “Destino final”. La comenzó interpretando a solas con una guitarra y la terminó con la banda de Yeison, llamada la YJ. En tarima Luis Alfonso contó que ‘Me dolió volverte a ver’ era la favorita del fallecido caldense y al interpretarla dijo: “Me gustaría volverte a ver”.

La tarima y los Jimenistas también escucharon una promesa que el ‘Señorazo’ le hizo al Aventurero: “Jamás va a morir ese legado… Les juro por mi Dios y mis hijos que voy a defender este legado de la mano de mis parceros”, los aplausos llenaron El Campín luego de estas palabras.

Luego vino un cambio de ropa y de negro con el Mariachi de Ricardo Torres el también llamado ‘Contentoso’ cantó dos para despedir a su amigo, con la mirada en el cielo. También interpretó un tema, que no sabe si algún día grabará, que le dedicó a Yeison y compuso en días pasados para mitigar el dolor que deja la partida del “compadre” a quien le dice cariñosamente “el viejo”.

Entre aplausos se marchó Luis Alfonso no sin antes pedir respeto para los dolientes de Jiménez, como también que cesaran chismes y especulaciones sobre quienes están lidiando con el dolor de haber perdido a su ser querido.

Una pausa donde los Jimenistas escucharon la voz de Yeison en algunas de sus declaraciones en entrevistas donde hablaba de sus sueños, cómo quería que lo recordaran y luego, la canción 'Así soy yo’, la misma con la que lo despidieron en Manzanares, por petición de Sonia conmovió a los miles de asistentes. Algunos volvieron a llorarlo.

La despedida de los músicos de Yeison Jiménez

La banda de Yesion fue la encargada de cantar las más famosas del intérprete fallecido. ‘Maldita traga’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Bendecida’, ‘Aventurero’, ‘Ya no mi amor’ entre otras retumbaran en El Campín.

Una de las más emotivas fue cuando su grupo cantó ‘Cuando se pierde un amigo’ compuesta recientemente en su honor.

Cuando la agrupación YJ culminó su presentación un show de drones se vio en el cielo. Formaron un caballo, el nombre Yeison Jiménez y otras figuras relacionadas con el Aventurero. Hubo silencio.

Su amiga, la cantante española radicada en México, Natalia Jiménez también se hizo presente para rendir este homenaje póstumo. Lloró mientras cantó el tema ‘Pedazos’ que grabó a dúo con el Aventurero y confesó que “es la primera vez que lo canto y nunca pensé que lo iba a hacer sola”. Jiménez visiblemente conmovida interpretó entre otras ‘Amor eterno’ y ‘El Rey’.

Pasabordo, Alan Ramírez, el artista góspel Alex Campos, y el mexicano Chayín Rubio también le cantaron al hijo de Manzanares, Caldas en una noche en la que no llovió, como ha ocurrido en las últimas en Bogotá, y en cambio hubo una luna permanente. Al final, antes de la medianoche, el cielo se llenó de luz con los Juegos pirotécnicos que celebraron la noche con la que soñaba el ‘Aventurero’

