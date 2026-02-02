Hija del periodista Raúl Benoit revela de qué murió su padre y cuál fue su última voluntad

El periodista colombiano Raúl Benoit, del famoso espacio ‘Aquí y ahora’ de Univisión falleció este jueves 29 de enero. Inicialmente se pensó que su partida había sido en Florida, Estados Unidos, estado donde vivía hace más de 20 años, sin embargo se confirmó que en realidad fue en Cali, su tierra natal.

Benoit, quien se exilió en el país del norte tras recibir amenazas y ser blanco de atentados en los tiempos del narcotráfico y Pablo Escobar, siguió ejerciendo el periodismo con la cadena Univisión y se distinguió por su trabajo de investigación.

No obstante, en el 2015 sufrió un infarto cerebral que lo obligó al retiro. En tiempos de pandemia lo atacó el Covid, situación que complejizó su salud, y fue diagnosticado posteriormente con Parkinson. Benoit realizó un video el año pasado, disponible en su cuenta de Instagram, donde instó en un conmovedor mensaje a los ciudadanos digitales a priorizar su salud.

Periodista Raúl Benoit pidió la eutanasia meses atrás

Fue su hijo Felipe quien anunció inicialmente que el comunicador había partido, ahora trasciende el mensaje en redes que dejó su otra hija Carolina, quien detalló lo que ocurrió y explicó que su padre invocó el derecho a morir dignamente.

“Con profundo pesar, Carolina Benoit Lalinde, Felipe Benoit Lalinde, Michelle Benoit Lalinde y Sophie Benoit Marroquín anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Raúl Benoit, en Cali, Colombia el día de hoy”, escribió en un post en Instagram. Luego detalló la determinación de Benoit.

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la eutanasia. Aunque intentamos con todas nuestras fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo nada más que se pudiera hacer”.

Enseguida rindió un homenaje a la profesión que su padre realizó. “Nuestro padre fue un periodista extraordinario. Su mayor orgullo y su alegría más profunda fueron su trabajo como corresponsal de guerra. Cuando la vida le arrebató esa vocación, le resultó difícil encontrar un propósito más allá de ella”, reafirmando lo duro que le resultó enfrentar los quebrantos de salud.

“Cali, la ciudad donde nació y el lugar que lleva la historia de nuestra familia en cada una de sus piedras, se convirtió en su hogar final. Felipe permaneció a su lado hasta su último aliento. Lo recordamos con amor y honramos la vida que vivió”, finalizó el texto de una de sus hijas.

Aquí más noticias que son tendencia