Kanye West: Prohíben su entrada a Inglaterra: “Nunca debieron invitarlo”. Esta es la razón

El próximo 10 de julio en Finsbury Park, Londres, comenzaría el Festival Wireless y una de sus figuras principales sería el famoso rapero y empresario musical Kanye West, exesposo de la influencer Kim Kardashian, y quien ahora se hace llamar YE.

No obstante, el evento fue cancelado tras confirmarse que el gobierno británico prohibió la entrada a ese país del artista, pues no le concedió la visa para presentarse. El mencionado permiso se habría gestionado mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Los organizadores del Festival anunciaron que se devolverá el dinero de las entradas, que estaban casi en su totalidad vendidas.

¿Por qué le negaron la visa británica a Kanye West?

En esta oportunidad fueron las polémicas declaraciones, que por años, ha hecho Kanye West contra la comunidad judía y a favor de los nazis, las que parecen estarle cobrando factura al músico.

En un comunicado oficial, los organizadores mencionaron que cuando concibieron incluir a West en el cartel del evento, nada parecía estar fuera de orden.

“El Ministerio del Interior ha retirado la autorización de viaje de Ye, impidiéndole la entrada al Reino Unido. Por consiguiente, Wireless Festival queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a todos los poseedores de entradas (…) Como en todos los festivales Wireless, se consultó a múltiples partes interesadas antes de contratar a Ye y en ese momento no se destacaron preocupaciones al respecto”.

En el mismo texto condenaron las declaraciones en contra de los judíos: “el antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido. Como YE afirmó hoy, reconoce que las palabras por sí solas no bastan y, a pesar de ello, espera tener la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad judía de Reino Unido”.

¿Está arrepentido Kanye West?

Esto con respecto a lo que parece un arrepentimiento de parte del artista que se mostró dispuesto a hablar con quienes anteriormente ha ofendido.

“Sé que las palabras no bastan (…) Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos a ello, aquí estoy”.

En respuesta a la cancelación de Wireless y al comunicado oficial al respecto, el grupo Campaigng Against Antisemitism indicó mediante su portavoz: “Es curioso que ahora Wireless diga que ‘el antisemitismo en todas sus formas es abominable’ cuando hace apenas unas horas el promotor del festival decía que todos debemos perdonar a Kanye por haberse declarado nazi hace poco tiempo”.

Por su parte, Melvin Benn, director general de Festival Republic, la empresa detrás del festival, mencionó que el artista quiso reunirse con grupos judíos pero recibió una negativa.

A este respecto, un portavoz de la Junta de Diputados declaró a la BBC: “Ni la Junta de Diputados ni, según tenemos entendido, el Consejo de Liderazgo Judío han rechazado ninguna solicitud de reunión con los organizadores del festival Wireless”.

La última vez que Kanye West actuó en el Reino Unido fue en el 2015, cuando se presentó en Glastonbury.

BBC señaló que el Community Security Trust (CST), entidad que protege a los judíos británicos del antisemitismo, mencionó que la negación del visado a West es “una consecuencia sensata de lo que ha sido otro episodio doloroso para los judíos británicos”.

En un comunicado indicó: “El odio antisemita no debería tener cabida en la sociedad y los líderes culturales tienen un papel que desempeñar para garantizar que así sea (...) Las personas que muestran un arrepentimiento genuino y sincero por comportamientos antisemitas anteriores siempre recibirán una escucha comprensiva por parte de la comunidad judía, pero ese proceso debe preceder a este tipo de rehabilitación pública”.

Al conocer la cancelación del evento y la no entrada a Reino Unido de West el primer ministro Sir Keir Starmer mencionó : “Nunca debieron haber invitado a Kanye West a ser cabeza de cartel de Wireless (…) Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía y no cejaremos en nuestra lucha para afrontar y derrotar el veneno del antisemitismo”.

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