Lewis Hamilton y Kim Kardashian serían novios. Imágenes de su encuentro

El piloto británico de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, es sin duda uno de los solteros más cotizados el mundo, pero según informaciones de medios como The Sun, TMZ y Six Page, esta situación podría estar llegando a su fin, ya que el siete veces campeón de la mencionada Fórmula estaría saliendo con la modelo Kim Kardashian.

La pareja que se conoce desde hace varios años y ha coincidido en diversos eventos habría decidido dar un paso más allá de su amistad para darse una oportunidad romántico. En el 2014 los dos estuvieron en los premios GQ Hombres del Año en Londres. Por aquel entonces ella iba con su esposo Kanye West y él con su pareja de ese tiempo, la cantante Nicole Scherzinger.

Ahora trascendió que compartieron una encuentro, que deseaban permaneciera en secreto, en un exclusivo resort en Reino Unido.

El tabloide británico The Sun, reveló que Kim viajó desde Los Ángeles en su avión privado, para verse con el piloto en el club Estelle Manor, en Witney, Oxfordshire. Allí una noche supera las 1000 libras esterlinas.

Las imágenes que dan cuenta del encuentro se viralizaron y muestran a Kim, de 45 años, que llegó al lugar junto a sus escoltas y con equipaje.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton vivieron una romántica estadía

Según una fuente referida por el diario The Sun, cuando la pareja se encontró hubo ambiente romántico. “Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”.

Las celebridades habrían descansado y disfrutado de secciones como el spa, la piscina y el salón de masajes para parejas.

“Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, dijo la fuente a The Sun.

Conscientes de que su encuentro era de interés para medios del entretenimiento de todo el mundo, mientras estuvieron en el club procuraron salvaguardar su privacidad, por lo cual la Kardashian contó con dos de sus escoltas personales y Lewis Hamilton con uno, quienes siempre hicieron guardia en la habitación.

Al día siguiente, Kim fue nuevamente avistada disfrutando de las áreas comunes del club y con una capucha, queriendo tal vez pasar de incógnito.

Al dejar el club, Kim y Lewis volvieron a captar la atención y se estableció que “mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”, dijo la fuente.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento