¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

La reina del flow: grupo de la serie comenzará gira de conciertos. Fechas y ciudades

La reina del flow, el grupo musical surgido de la serie colombiana homónima, todo un fenómeno internacional, hará una gira de diez conciertos en España en los meses de junio y julio, según anunció este lunes su agencia de representación.

Por Redacción Vea y Agencia EFE
09 de febrero de 2026
La reina del flow: grupo de la serie comenzará gira de conciertos. Fechas y ciudades
Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

La reina del flow es una serie colombiana que sin duda ha traspasado la pantalla con su popularidad. Además de se runa historia seguida por millones de televidentes en el mundo, su música ha impactado a gran público.

Este lunes se confirmó que el grupo derivado de la exitosa serie, comenzará una gira por España. El 13 de junio comenzará sus conciertos en Alicante y el 11 de julio cerrará sus shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre medias, pasará de nuevo por el Movistar Arena de Madrid (2 de julio), recinto que ya llenó en septiembre de 2025.

El resto de las citas de junio serán en el Navarra Arena de Pamplona (día 19); el Live Sur Stadium (21); el Galicia Fest de Vigo (26) y el Coliseum de A Coruña, el 27.

En julio estarán en el Palmetum de Tenerife (día 3); el Marenostrum de Fuengirola (5), el Aud Parque San Juan de Gran Canaria (10) y en Barcelona.

¿Quiénes de ‘La reina del flow’ estarán de gira?

Carlos Torres, que interpreta al protagonista de la serie, Charly Flow, estará acompañado por Jay Torres -que se incorporó en la tercera temporada de la serie, como Yoni Trejos, María José Vargas (Yeimi de joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Juan Palau (Drama Key) y Cris Vega (Kevin Bury).

Una gira en la que el público podrá escuchar éxitos como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, que han salido de una serie que se centra en la historia de amor de la cantante Yeimi Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow, producida por Caracol Televisión y que alcanzó un gran éxito internacional al ser emitida en Netflix.

La primera temporada se estrenó el 12 de junio de 2018 en Caracol Televisión; la segunda el 26 de abril de 2021 y la tercera en enero de este año. Y en 2019 ganó el Emmy Internacional a mejor serie.

Una serie en la que la música urbana tiene un enorme protagonismo y cuyas canciones han alcanzado el mismo éxito que la serie, lo que ha llevado a la gira del grupo.

Las entradas para la gira española saldrá a la venta este martes a las 12.00 horas (11.00 GMT).

