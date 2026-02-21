Los récords de Shakira: ¿Cómo se conviritió en la artista latina más taquillera del mundo?

El 11 de febrero de 2025, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, Shakira comenzó la gira más ambiciosa, costosa y personal de toda su carrera: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con ella cruzó continentes y dejó su huella con cifras y récords impresionantes. Doce meses después, el balance es contundente: este tour ha reescrito los récords de la industria musical en español, logrando la certificación oficial de Guinness World Records como la gira latina más taquillera de la historia. Además, ha demostrado, tanto con cifras como con el fervor del público, que la barranquillera no solo superó uno de los momentos más difíciles de su vida, sino que lo transformó en el motor de un renacimiento sin precedentes.

Esta semana, la hija de William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, expresó lo feliz que se sentía de haber cumplido un año de su gira. Lo hizo a través de un post en sus redes sociales donde compartió una serie de imágenes de diferentes momentos en sus conciertos y ensayos: “Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, escribió.

El origen de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ una gira histórica

Todo comenzó en un momento que parecía ser el peor. Después de la separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué en 2022, la cantante colombiana se convirtió en el centro de atención de los medios a nivel mundial. paparazzis, periodistas y fanáticos seguían sus pasos con el fin de obtener alguna declaración tras hacerse pública la infidelidad del exfutbolista del Barcelona con Clara Chía.

Después de varios meses de silencio, la artista respondió con música. En enero de 2023, lanzó, junto al productor argentino Bizarrap, la BZRP Music Session #53, que rápidamente se volvió un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones en cuestión de días. Un año después, el 22 de marzo de 2024, presentó Las mujeres ya no lloran, su duodécimo álbum de estudio, que debutó en el primer lugar de los rankings Top Latin Albums y Top Latin Pop Albums de Billboard. Este trabajo musical de 16 canciones incluye temas como Puntería, con Cardi B; Cohete y Te felicito, con Rauw Alejandro; Monotonía, con Ozuna, Copa vacía, con Manuel Turizo; Acróstico, con sus hijos Milan y Sasha; TQG, con Karol G; El Jefe, con Fuerza Regida, entre otros.

El paso del álbum a la gira fue una consecuencia casi natural de la energía que el disco había generado. Mientras Las mujeres ya no lloran acumulaba reproducciones y lideraba listas en más de veinte países, Shakira y su equipo analizaban algo mucho más grande. Crearon una producción que no solo se pensara para una serie de conciertos, sino que buscara ofrecer una experiencia que extendiera y realzara en vivo todo lo que la música había logrado en el estudio. Este tour marcó el regreso de la barranquillera a los escenarios después de varios años sin un tour mundial. Según había asegurado la artista, había puesto su carrera en su segundo plano por apoyar la de Piqué. “Durante mucho tiempo dejé mi carrera en pausa para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol. Hubo mucho sacrificio por amor”, dijo en entrevista con Sunday Times.

Cifras que superan los límites del mercado musical latino

Desde que comenzaron las ventas de entradas, el tour generó cifras impresionantes: en menos de dos horas, se vendieron 950,000 boletas en 18 estadios de Latinoamérica. Esto no solo rompió récords de venta anticipada para una artista femenina, sino que también mostró la demanda que tenía la gira, incluso antes de que se dieran los primeros conciertos.

Según datos oficiales de Billboard, Las mujeres ya no lloran world tour logró recaudar más de 421,6 millones de dólares y vendió más de 3,3 millones de boletas en 82 conciertos, superando a giras históricas, como la de Luis Miguel de 2023–2024, que hasta ese momento había sido el tour latino más exitoso en taquilla, o como la de Bad Bunny, World’s Hottest Tour en 2022, que recaudó la suma de $314.1 millones y vendió 1.9 millones de entradas. De igual manera, Karol G, con Mañana Será Bonito, que se extendió de 2023 a 2024, alcanzó la cifra de $313.3 millones.

Entre todos los países que ha visitado con la gira, Ciudad de México tuvo un lugar muy especial. Shakira ofreció doce conciertos en el Estadio GNP Seguros convirtiéndose en la artista con más funciones de una misma gira en ese icónico lugar. Cada noche, se vendieron alrededor de 65,000 boletas, según la promotora OCESA, lo que sumó un total de 780,000 entradas en ese solo escenario.

La importancia de la gira no solo se mide por la cantidad de boletas vendidas o el dinero recaudado. Su recorrido por diferentes países ha dejado una huella económica significativa en áreas como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el turismo. En El Salvador, por ejemplo, donde Shakira realizó cinco conciertos entre el 7 y el 15 de febrero, las autoridades calcularon un impacto económico de 25 millones de dólares en la economía local. El fenómeno fue tan grande que inauguraron un mural en su honor frente al Estadio Jorge “Mágico” González.

Con un año desde su inicio, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour sigue en pie, pues se extendió para este 2026. Habrá fechas en Medio Oriente, Europa y Asia. Además, Shakira tiene un cierre simbólico en América Latina: el 2 de mayo de 2026, ofrecerá un concierto gratuito en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el mismo lugar donde todo comenzó hace exactamente un año.

La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura Fotografía por: Rodrigo Sura

Nuevas fechas de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026’

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

4 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: Doha (Catar)

4 de abril: Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, (Arabia Saudita)

El setlist incluye clásicos atemporales como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Loba y La tortura, junto con nuevas canciones del álbum como Monotonía y Acróstico, además de los temas que la han vuelto a conectar con su gran público en tiempos recientes. Cada espectáculo dura más de dos horas, cumpliendo así la promesa que Shakira hizo al anunciarlo: “Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la mayor producción que he tenido hasta ahora. No porque lo pida el público, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida. Voy a tirar la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las diferentes etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el espectáculo más largo que he hecho nunca, con la pantalla más grande y todo lo que puedas imaginar. Más es más y mejor”, le dijo la cantante a la revista GQ en el 2024, cuando estaba terminando de organizar todos los detalles del tour.