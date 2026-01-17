‘La Reina del Flow’ y Charly Flow: por qué son un fenómeno imparable en España y el mundo

Con el lanzamiento de su tercera temporada el pasado 13 de enero, La Reina del Flow, producción de Caracol Televisión, sigue superando récords y expectativas. Se posicionó como el programa número uno del prime time en Colombia, alcanzando 7.4 puntos de rating. La serie, que mezcla drama, música urbana, venganza y romance, y que es protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, junto a Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Adriana Arango, Marcelo Dos Santos, Alisson Joan, entre otros logró algo que pocas producciones latinoamericanas han alcanzado: convertirse en un fenómeno viral a nivel global. Su primera temporada rompió récords de audiencia en Colombia y luego conquistó Netflix, donde se impuso en el top 10 de más de 70 países. En 2020 se convirtió en la primera producción colombiana en ganarse un Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela.

La historia de una mujer que renace de las cenizas, que lucha contra la injusticia y que encuentra su voz a través de la música, ha resonado en audiencias de todas partes. Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. La música es otro de los pilares clave de este éxito. Las canciones de la serie han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiendo a los actores en estrellas del género urbano.

Uno de los factores que ha contribuido al triunfo de La Reina del Flow es su banda sonora. A lo largo de cada temporada, las canciones se convirtieron en auténticos éxitos virales gracias a la serie, y esta tercera entrega no es la excepción. Temas como Reflejo, Perdóname, Fénix, Mi destino y La Reina del Flow han trascendido la pantalla, convirtiéndose en himnos que el público canta en las calles, en las fiestas y en las redes sociales.

‘La Reina del Flow’ alcanzó el crecimiento a nivel internacional

Otro de los elementos que ha convertido a La Reina del Flow en un boom internacional es su expansión más allá de las fronteras. La tercera temporada se rodó en nuevos escenarios, incluyendo locaciones en España, algo que añadió una dimensión más ambiciosa a la historia.

El impacto global de La Reina del Flow se hizo evidente en septiembre del año pasado en ese país, donde una gira de conciertos en vivo, primero en La Coruña, como parte del Recorda Fest, y luego en el emblemático Movistar Arena de Madrid, alcanzó lleno total, desatando la euforia entre sus fanáticos europeos. El espectáculo combinó las escenas y temas más memorables de las dos primeras temporadas con actuaciones en vivo del elenco principal, que interpretó los éxitos de la producción. La participación de Omar Montes, un popular artista del reguetón español y figura confirmada para la tercera temporada añadió un toque extra de emoción al show en Madrid.

En esta oportunidad, La Reina del Flow dio un salto tanto narrativo como estético. La producción no solo elevó su nivel técnico, sino que también expandió su universo y se arriesgó a una evolución profunda de sus personajes.

“La idea siempre ha sido ir evolucionando, y en esta tercera temporada evolucionamos mucho más desde todos los aspectos, desde el maquillaje, la producción, el arte, los personajes, la historia. Viajamos a España, conocimos nuevos sets. Es maravilloso y es un privilegio hacer un personaje que ha venido evolucionando a nivel nacional e internacional, entonces estoy feliz de hacer parte de un proyecto tan querido y tan amado. Viene Charly Flow a seguir representando a Colombia con todo este género urbano y con toda esa magia y ese flow de los paisas”, dijo Carlos Torres en diálogo con este medio.

El actor compartió su felicidad al saber que, después de cuatro años, el público finalmente está disfrutando del resultado de la producción. “Estoy emocionado, feliz. Es un proyecto hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucho talento y con un nivel de producción altísimo”, dijo. Torres admite que ver la producción le provoca una intensa carga emocional. “Cada vez que veo un capítulo me llena de nostalgia, de buenos recuerdos. Han sido experiencias maravillosas, tener la oportunidad de hacer tres temporadas, de viajar al otro lado del mundo, de estar en Europa, de compartir con los fanáticos, con mis compañeros, ha sido una experiencia maravillosa que no olvidaré nunca y que agradezco mucho".

Además, se refiere a los desafíos que ha tenido al encarnar a este personaje tan icónico a lo largo de las tres temporadas. “Para mí ha sido un reto desde el día número uno interpretar a Charly por muchas cosas: porque es un personaje muy diferente a mí, porque es un personaje del género urbano, por la música, por los bailes, por su maldad con la que arrancó la primera temporada, por el acento, pero después de que logramos ese éxito de La Reina del Flow 1 y crear ese personaje maravilloso que enamoró a todo el mundo, han venido otros retos, el de la segunda temporada que era cambiarlo completamente, cambiar su personalidad, su modo de ver la vida, lo logramos. Y esta tercera ha sido la más difícil de todas, el reto actoral fue enorme, la más difícil, la más exigente, porque todo lo que ha pasado, toda esa evolución, tanto para bien, como para mal de la primera y segunda temporada, se mezclan en esta. Para Charly es un mal de emociones esta tercera temporada. Aparecen todos sus demonios, sus ángeles, lo bueno, lo malo, es como el apocalipsis".

Torres también identifica la clave de la serie. Asegura que una de las razones por las que La Reina del Flow ha conectado tan intensamente con su audiencia es la profundidad y complejidad de sus personajes: “El éxito de La Reina del Flow es que esta no es la serie tradicional donde el protagonista es perfecto, que llega con un blazer y una corbata, dueño de una empresa que vende almohadas y todo es maravilloso, no, aquí todos somos grises, todo puede pasar y eso es lo bonito de la serie, lo atractivo”. Eso es lo que ha hecho que la serie se mantenga vigente, relevante y querida por audiencias de diferentes edades y culturas.

¿De qué trata ‘La Reina del Flow 3’?

Después de cuatro años, Charly y Yeimy, ahora casados y con una hija llamada Alma, lograron con éxito su productora musical, Soul&Bass. Sin embargo, regresa la sed de venganza de Mike Rivera, su antiguo enemigo, quien desde prisión está tramando su caída con la ayuda de los Vallejo, un grupo de hackers fanáticos y desequilibrados.

La historia da un giro dramático cuando Yeimy sufre un accidente en una avioneta y desaparece, un evento que sacudió a la opinión pública y desató una ola de especulaciones a nivel mundial. Pronto comenzaron a circular rumores que apuntaban a Charly como el responsable de su supuesta muerte, una acusación meticulosamente orquestada por Mike, quien está a punto de recuperar su libertad y junto a los Vallejo, planea crear una nueva productora musical con la que busca destruir definitivamente a Soul&Bass.