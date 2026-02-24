Maroon 5 en Bogotá: boletas, precios y fecha

Maroon 5, la banda estadounidense de pop rock formada en Los Ángeles a finales de los años 90, anunció que regresará a Colombia después de una década desde su última actuación en el país, como parte de su gira mundial Love Is Like Tour, que celebra el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Love Is Like. Este nuevo trabajo mezcla su sonido clásico con un enfoque más contemporáneo.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Maroon 5 en Bogotá?

El show de la banda será en Bogotá y se llevará a cabo el sábado 25 de abril en el Coliseo MedPlus, situado en la zona industrial de Siberia, en el municipio de Cota, Cundinamarca, al occidente de Bogotá. Este lugar es uno de los más grandes del país y está diseñado para albergar espectáculos de gran formato, con capacidad para más de 24,000 espectadores.

Precios de las boletas para el concierto de Maroon 5

Las boletas se venderán en Etapa 1 y luego subirán 60.000 pesos en Etapa 2.

• Localidades 115–120: Precio $569.000 Servicio $102.000 Total $671.000

• Localidades 113–114: Precio $499.000 Servicio $90.000 Total $589.000

• Platea 1: Precio $449.000 Servicio $81.000 Total $530.000

• Localidades 109–112: Precio $399.000 Servicio $72.000 Total $471.000

• Localidades 100–104: Precio $349.000 Servicio $63.000 Total $412.000

• Platea 2: Precio $279.000 Servicio $50.000 Total $329.000

• Localidades 105–108: Precio $249.000 Servicio $45.000 Total $294.000

En Etapa 2, cada localidad tendrá un aumento de 60.000 pesos sobre el precio base. El cargo por servicio se mantendrá según la plataforma de venta.

Los fanáticos en redes sociales han reaccionado: “Esperé tanto este momento”, “me muero”, “Bogotá sigue en el mapa de los grandes shows”, “por fin los veré”, “el momento perfecto para ver al hombre más sexy del mundo”, “qué emoción”, “muero por verlos”.

Maroon 5 ganó fama internacional con su álbum debut Songs About Jane, que incluyó éxitos como “This Love” y “She Will Be Loved”. Su estilo combina pop, rock, funk y elementos de R&B, creando un sonido fresco y comercial que los llevó rápidamente a los primeros lugares de las listas musicales. A lo largo de los años, Maroon 5 ha ido transformándose hacia un sonido más pop, lanzando éxitos como “Moves Like Jagger”, “Sugar” y “Girls Like You”. Con una colección de premios, giras por todo el mundo y millones de discos vendidos, la banda se ha establecido como una de las más queridas del siglo XXI, manteniéndose relevante gracias a su habilidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones de fans.