¿Por qué productores que demandaron a Karol G por plagio se retractan y piden perdón?

En febrero del 2023 Karol G lanzó su álbum ‘Mañana será bonito’, un trabajo que con sus canciones ha cosechado muchos éxitos: millones de descargas, buena crítica y galardones.

Una de sus canciones se convirtió en centro de atención dos años después del lanzamiento. ‘Gatúbela’ fue calificada de plagio por dos productores que presentaron una demanda ante una corte en Estados Unidos, asegurando que el tema contenía apartes idénticos a uno de ellos.

Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez) alegaron que Karol G y sus coautores copiaron elementos de un tema anterior y propio llamado 'Punto G’.

Gatúbela se creó primero

Esta semana, el 18 de febrero, inesperadamente el caso tuvo un giro inusual y los productores presentaron “disculpas” por sus afirmaciones. Por lo menos así se leería en documentos en los que ellos desisten voluntariamente de la demanda y anticipan que emitirán una disculpa mediante YouTube, Instagram y Facebook para la cantante.

Según lo presentado por los demandantes, llegaron a la conclusión de que las pruebas, incluyendo las grabaciones de las sesiones de estudio, demostraron que el productor DJ Maff, de Karol G, creó y grabó el ritmo de su canción dos semanas antes de que “Punto G” fuera publicada.

“Ante esta evidencia, hemos decidido desestimar la demanda y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas y acusaciones públicas”, argumentaron los productores. “Nos equivocamos. Les deseamos lo mejor a Karol G, DJ Maff y a los demás demandados”.

Según una publicación de Billboard este evento es poco usual, ya que las demandas por plagio son procesos largos donde los casos son desestimados, pero terminan en términos confidenciales, pero nunca con una disculpa de por medio.

Dentro de lo que sucedió en esta oportunidad, barajan la posibilidad de que los abogados de Karol G pudieron haber presionado por la declaración o de lo contrario, solicitarían el pago de sus honorarios en un caso con poco futuro para los demandantes. Una suma muy alta que los productores no estarían en capacidad de cubrir en un caso que sería difícil ganar.

Karol G por su parte, siempre negó cualquier anormalidad y su equipo estaba dispuesto a demostrar con pruebas que el mencionado tema no tenía ninguna relación con el que los demandantes mencionaban, además argumentaron que tenían pruebas de que ‘Gatúbela’ se creó primero.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí