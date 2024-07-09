Hermana de Karol G expone dura situación: “No importa qué pase con mi vida”

Verónica Giraldo, empresaria y creadora de contenido, conocida también por ser la hermana mayor de Karol G, ha sido tendencia en redes sociales en las últimas horas, luego de publicar un video en su cuenta de Instagram donde se mostró vulnerable ante una difícil situación que está enfrentando en este momento con su expareja y padre de Sophia, su hija.

¿Qué pasó con la hermana de Karol G?

La hermana de ‘La Bichota’ ha revelado en varias oportunidades que ha sufrido de ansiedad y depresión. De hecho, cuando estaba embarazada abrió su corazón y le contó a sus seguidores sus temores e inseguridades para asumir la maternidad.

Ahora, publicó un nuevo video donde se mostró muy afectada revelando una nueva situación que enfrenta con su expareja: “Ustedes saben que yo nunca hago esto... Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer porque es muy triste que uno le entregue el amor a una persona y esa persona haga de todo para que tú seas la mala y nunca como lo que verdaderamente eres”, comenzó diciendo.

Enseguida, se refirió puntual y directamente al padre de su hija de tres años: “Esto se trata del que yo siempre decía que era el amor de mi vida. El error mío fue ser tan sincera y demostrarme tal cual soy y entregarle mi vida a mi familia, a mi hogar, y aún más, contarle sobre muchas cosas de mi vida, en cuanto a la salud mental que hoy en día se está aprovechando de eso”.

“Me va a llevar a la comisaría”: Hermana de Karol G

La influencer, quien cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram, afirmó que, debido a los problemas de salud mental que ella ha tenido, su expareja quiere quedarse con su hija: “Ustedes pueden creer que me va a llevar a comisaría. Él es una persona que le gusta demostrar lo que no es... Alguien me dijo que uno no pelea por hombres ni por hijos y así me duela en algún momento perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que yo me esmeré mucho por ella, que traté de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible”, dijo entre lágrimas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Ya lo perdí todo en esta vida”, aseguró Verónica Giraldo

Entre otros detalles, la hermana de Karol G también se refirió al momento cuando quedó en embarazo que estuvo a punto de perder a su bebé. “Muchas veces yo decía: ‘qué pereza ser mamá’, ‘no quiero ser mamá’, pero era por el cansancio, por tantas cosas, pero me da tristeza... En esta vida venimos solos y morimos solos, porque hasta los que más tú dices amar, te dan una patada. Ya no me importa qué pase con mi vida porque me quitaron el sentido de vivir. Cuando yo estaba en embarazo, él me dejó a los cinco meses por muchas peleas que tuvimos, y a él no le importaron mis síntomas, ni el sangrado que tenía. Me dio depresión, ansiedad de llamarlo todos los días, y él decía que no quería estar conmigo”.

Aseguró que, aunque no luchará contra eso, sabe que en algún momento la verdad saldrá a la luz: “Uno muchas veces prefiere callar, ser el malo de la película, que enfrentarse a la realidad. Ustedes no saben el demonio que tengo encima. Ustedes no saben qué se siente, que él me quiera hacer ver como una loca. Me da rabia porque yo he sido tan bien en esta vida, para que a uno le paguen de esa manera. Yo creo que yo ya lo perdí todo en esta vida, mi familia, mi hija, pero yo sigo confiando que hay un Dios y que ese Dios va a permitir que la verdad salga a la luz y que pase algo positivo sobre mi vida”.