¿Quién es Milton César Mesa, el líder y cantante de Los Bacanes del Sur que fue secuestrado?

El nombre de la banda Los Bacanes del Sur ocupó los titulares este domingo 2 de agosto en la noche luego de conocerse que su líder, el músico Milton Mesa fue secuestrado en el sector de La Chorrera, sobre la vía que comunica a Popayán con El Tambo, Cauca.

Milton César Mesa Ortega es el nombre completo del compositor, productor y director colombiano, y quien es reconocido por ser fundador y director de la agrupación Los Bacanes del Sur, una banda que se caracteriza por fusionar en su propuesta la música popular colombiana y la norteña mexicana. Aunque Mesa es nacido en Popayán, comenzó su carrera artística en la zona del Caquetá con una agrupación llamada Rumba Kids, que se presentó en diversos escenarios de este departamento.

Fue en el 2001 cuando dejó ese proyecto y junto a su hermano, Edier Mesa, también músico y quien toca la batería fundaron Los Bacanes del Sur.

‘El Raspachín’, el gran éxito de Los Bacanes del Sur

Fue entonces cuando grabaron la canción que los ha identificado desde entonces: ‘El Raspachín’. “No lo queríamos grabar, era un tema muy pesado en ese tiempo y muchos me decían que no lo incluyera en el álbum (...) lo habíamos quitado del álbum y yo dije: ‘no, metámoslo’. Y esa canción fue la que nos llevó al éxito”, comentó el músico en una entrevista disponible en su canal Youtube, que se encuentra al final de esta nota.

Cuando Milton dejó su proyecto musical inicial sintió nostalgia. “Me dio mucha tristeza dejar Rumba Kids porque con esa primera agrupación recorrimos el Caquetá”, comentó en dicha charla donde además reveló que su padre era empresario de casetas de fiestas y eventos donde en sus inicios tocaba con sus grupos.

Otras canciones reconocidas de Los Bacanes del Sur son ‘Le hace falta un beso’, ‘Destapando Botellas’, una colaboración con Segundo Rosero; ‘Ojalá y te Mueras’, ‘La tumba del olvido’, ‘Se terminó’, ‘A punto de estallar’ y ‘La culipronta’ entre otras. Los Bacanes de Sur está conformado por nueve músicos y dos bailarines.

Además de haberse presentado en distintos escenarios colombianos, Los Bacanes del Sur han estado en shows en Ecuador, Venezuela y México. En el 2005 estuvieron presentándose en ciudades de España y Estados Unidos.

Dentro de la agenda de concierto de la banda tiene proyectado presentarse el próximo sábado 15 y domingo 16 de agosto en La Montañita, Caquetá.

La agrupación tiene dentro de sus reconocimientos un Premio Golden Music como Mejor Artista de Música Norteña.

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