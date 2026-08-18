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Romeo Santos demanda a compañía de contabilidad. Pide millonaria suma ¿De qué la acusa?

El artista que recientemente fue noticia al anunciar la creación de la Fundación Los Santos, en beneficio de familias que tienen hijos con autismo, elevó una demanda en los tribunales de Nueva York y reclama una cuantiosa suma.

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Por Redacción Vea
18 de agosto de 2026
Romeo Santos, "el rey de la bachata".
Fotografía por: Cortesía

El cantante Romeo Santos, conocido también como ‘El Rey de la bachata’, elevó una demanda contra BDO, la compañía que se encargó hasta hace tres años de sus asuntos tributarios y finanzas.

Según conoció Billboard, en la demanda instaurada la semana anterior, Santos, cuyo nombre de pila es Anthony Santos y quien nacido en Nueva York, habría contratado a la firma “especialista en la industria del entretenimiento”, pero que hizo mal manejo de su dinero en asuntos relacionados con sus impuestos. “Durante casi siete años, Santos… confió sus asuntos financieros a una firma de contabilidad y gestión empresarial que se promocionaba como especialista dedicada a la industria del entretenimiento”, argumentó en la acción legal su abogado, James Sammataro, de la firma Pryor Cashman.

“Lo que (BDO) entregó, en cambio, fue negligencia grave, año tras año”. En uno de los aspectos se señala que BDO presentó una declaración de impuestos no acorde que derivó en una auditoría. Adicionalmente, la mencionada firma no reclamó créditos correspondientes a impuestos extranjeros que ya habían sido retenidos de sus regalías.

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Romeo Santos reclama millonaria suma a su ex asesora

Romeo Santos pide unos 2,3 millones de dólares en daños y perjuicios. Esta suma resulta de un estimado en multas e intereses fiscales, costos derivados de la contratación de nuevos contadores para solucionar los errores y otros perjuicios.

Además, la demanda señala a la firma de contabilidad de haber sustraído y dispuesto de dinero de las cuentas para cubrir sus propios honorarios, sin autorización de Santos, después de que la relación con el artista finalizara. La denuncia asegura haber buscado la manera de llegar a un acuerdo con la firma durante dos años tiempo en el cual BDO reconoció “errores específicos”, pero que las conversaciones no llegaron a un acuerdo.

La relación entre Santos y BDO se generó ya que en el 2016, el artista contrató la firma Morrison Brown Argiz & Farra LLP, misma que fue adquirida cinco años después por BDO. El artista menciona que la compañía no gestionó los recursos y los asuntos comerciales de “un artista global de giras y grabaciones, así como la exposición fiscal multijurisdiccional e internacional que ello implica”.

La Fundación Los Santos de ‘El Rey de la Bachata’

La semana anterior el cantante también llamó la atención al crear una Fundación llamada Los Santos, encaminada a apoyar a los niños con autismo y a sus familias. El anuncio oficial de esta apertura se dio un día antes de que trascendiera la demanda que puso contra BDO:

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