Shakira regresa a la India tras dos décadas de ausencia

Hace más de dos décadas Shakira visitó India. Lo hizo cuando su carrera despegaba internacionalmente, un destino que luego diría le trajo muchas enseñanzas y que anhelaba conocer desde niña. Ahora, la barranquillera regresa a este país convertida en la artista pop más importante del globo.

La colombiana ha sido confirmada como la estrella principal del “Feeding India Concert 2026”, una iniciativa que busca conscientizar sobre la necesidad de ayudar y combatir la desnutrición infantil y apoyar el objetivo “Hambre Cero” de la ONU para el 2030.

Fechas y ciudades de Shakira en India

El evento, que se realiza por tercera ocasión tendrá presentaciones programadas una en Bombay el 10 de abril en el Hipódromo Mahalaxmi, y la otra, en Nueva Delhi el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru.

La intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ dijo “Actuar en India siempre ha sido especial para mí, y me entusiasma conectar con mis fans de Bombay y Delhi. El Concierto Feeding India va más allá de la música; se trata de unirnos para garantizar que cada niño tenga acceso a la nutrición que necesita para prosperar”, sobre su regreso al lejano país.

De momento, las cuentas oficiales de las organizaciones detrás del evento han confirmado la presencia de Shakira presentándola como la estrella global que se une a la causa. Así mismo, se espera que en breve se den a conocer los otros artistas que darán apertura a los shows de la estrela principal.

