Shakira y Beéle están juntos en Barranquilla grabando su próximo video musical

Acompañada por su equipo de producción y sus hijos, Shakira volvió a Barranquilla. En redes sociales circulan videos y fotografías de la artista en varios lugares emblemáticos de la ciudad, como el Gran Malecón, el Pabellón de Cristal y el tradicional Barrio Abajo. Lo que comenzó como un simple rumor se confirmó oficialmente cuando el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, compartió un video desde la zona de rodaje, saludando a Shakira y al también artista local Beéle, y reconociendo que estaban colaborando en lo que será su próximo video musical.

Shakira en Barranquilla. Rodaje con Beéle

Las escenas se están grabando en lugares emblemáticos de Barranquilla, donde ya se pueden ver cámaras, comparsas y elementos típicos del ambiente del carnaval, como marimondas y congos, que formarán parte de la producción audiovisual. Por ahora, no se ha revelado el título oficial de la canción ni la fecha de estreno.

En la grabación participaron miembros de comparsas y colectivos como Rumbón Normalista, Son Kalimba, varios grupos de marimondas y el Congo Grande, entre otros. Además, el actual Rey Momo del Carnaval 2026, Adolfo Maury, también fue invitado a unirse a la producción, lo que refuerza el carácter festivo y tradicional que hará destacar este proyecto audiovisual.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

A través de redes sociales, Beéle escribió: “Estoy listo con mi coletica”, a lo que Shakira respondió “¿Coletica?”. Por su parte, Alejandro Char, dialogó con la barranquillera:

Char: “¿Cómo viste tu Barranquilla?”

Shakira: “Uy, está divina.”

Char: “Nos trajiste la suerte otra vez. Ganó Junior hoy.”

Shakira: “¿Sí?”

Char: “Acaba de ganar hace dos minutos.”

Shakira: “Ay, qué maravilla.”

Los internautas han dejado sus impresiones: “Qué espectáculo”, “a mí me late que Shaki se bailó otra vez los carnavales y nadie se dio cuenta”, “qué felicidad no más siento de ver este video”, “qué espectacular y hermoso y orgullo Barranquillero, Dios los bendiga”, “grandes héroes de nuestra cultura”, “increíble todo lo que está pasando en Barranquilla”.

La cercanía entre Shakira y Beéle comenzó a fortalecerse en septiembre de 2025, cuando compartieron un video en el que se les veía bailando Currucuchú, una canción tradicional que la folclorista La Niña Emilia popularizó y que se considera un clásico del Carnaval. La grabación se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos, acumulando miles de reacciones y comentarios positivos.

Más adelante, Beéle se unió a una versión especial de “Hips Don’t Lie” junto a Shakira y el cantante británico Ed Sheeran, como parte de una edición conmemorativa por los 20 años de este éxito global. Esta colaboración fortaleció el lazo musical entre los artistas y dejó la puerta abierta a futuras propuestas en conjunto.