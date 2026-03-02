Shakira y Beéle: revelan título, adelanto y fecha de estreno de su nueva colaboración

La expectativa entre los fanáticos de Shakira y Beéle ha ido creciendo en las últimas semanas. A finales de febrero, ambos artistas sorprendieron al compartir en sus redes sociales un breve adelanto de un proyecto musical que vienen preparando juntos, despertando rumores y especulaciones sobre una colaboración oficial.

Ambas figuras de la música, originarias de Barranquilla, llevaron aún más intriga al aparecer en videos caseros y publicaciones desde el estudio, donde se les escuchaba cantar algunos fragmentos.

Durante días, los seguidores de Shakira y Beéle debatieron en redes: ¿cuál sería el título de la canción? ¿Cuándo saldría? Y aunque los artistas dejaron pistas —como un extracto musical de unos 20 segundos y escenas de grabación— no fue sino hasta este 1 de marzo que se conocieron oficialmente los detalles concretos.

¿Cuándo se estrena y cómo se llama la canción de Shakira y Beéle?

Los cantantes barranquilleros confirmaron que su colaboración se titula ‘Algo tú’, un tema que fusiona el estilo urbano moderno con elementos tradicionales del Caribe colombiano.

La información fue publicada por Shakira y Beéle en sus respectivas cuentas de Instagram, acompañada de un adelanto donde se escucha una parte del coro. En la grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, se percibe una pegajosa letra con influencia del ritmo costeño.

Además del título, anunciaron que ‘Algo tú’ será estrenada oficialmente el próximo 4 de marzo de 2026 en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento, que se interpretó por primera vez durante la presentación de la colombiana en el Zócalo de Ciudade de México, es especialmente significativo porque representa la primera canción original completa en la que Shakira y Beéle trabajan como iguales, después de haber coincidido anteriormente en una reinterpretación de un clásico de Shakira con Ed Sheeran.

