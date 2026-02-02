Bad Bunny y más artistas que gritaron “Ice Out” en los Grammy y enfurecieron a Trump

La pasada entrega de Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero, no solo fue el escenario para galardonar a los mejores de la música, según la respectiva academia estadounidense.

Se convirtió además en un escenario de protesta contra la política migratoria de la administración de Donald Trump, que mediante equipos ICE ha realizado trabajos de detención y arresto contra la población que no tiene definida su situación migratoria en ese país. No obstante, esta política ha derivado en abusos de autoridad y violencia deteniendo incluso a ciudadanos amerianos y más recientemente dos episodios que dejaron igual número de estadounidenses muertos.

Desde la alfombra roja algunas de las celebridades decidieron unirse a la iniciativa Ice Out, en español “Fuera Ice’, señalando la oposición a estos equipos que usan la fuerza para detener a quienes consideran ilegales. Hay que mencionar que en los Premios Globo también se escuchó ‘Ice Out’.

Algunos artistas portaron el pin o botón que tenía inscritas estas dos cortas, pero contundentes palabras. Ya en la gala de los Grammy como tal, el presentador Trevor Noah se unió con sus comentarios a la iniciativa e incluso habló del presidente Donald Trump y sus supuestos nexos con Jeffrey Epstein.

Los galardonados usaron sus minutos de discursos no solo para agradecer a quien estimaron conveniente, sino para volver a señalar al gobierno.

Las celebridades que dijeron ‘Ice Out’

Sin duda el discurso más emotivo fue el de Bad Bunny, quien se presentará este próximo fin de semana en el Super Bowl.

“Antes que agradecer a Dios, quiero decir: Fuera el ICE. Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden“, dijo en los Grammy el cantante al ganar con ‘Debí tirar más fotos’.

No fue su única declaración del puertorriqueño que hizo historia en el cierre de la velada al ser el primer artista que recibe el premio de Mejor Álbum, con un trabajo en español. “A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recogiendo este premio”, dijo agradeciendo haber nacido en Puerto Rico y sintiéndose orgulloso de eso.

Billie Eilish, quien ganó el Grammy a ‘Mejor canción del año’ también habló de política: “Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir”.

Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ — Variety (@Variety) February 2, 2026

La cantante Olivia Dean recibió el premio a Mejor Nuevo Artista y recordó su origen: “Debo decir que estoy aquí como nieta de una inmigrante… Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás", dijo y fue aplaudida.

Donald Trump no se mostró nada satisfecho con la posición de los artistas y anticipó en la mañana de este lunes 2 que tomará acciones contra el conductor de la gala.

¿Qué significa Ice Out?

“Ice Out” es una protesta directa contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal de control migratorio en Estados Unidos.

El mensaje forma parte de una iniciativa impulsada por organizaciones como la American Civil Liberties Union, Maremoto, la National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, que quiere exponer y denunciar los abusivos operativos migratorios para lograr un cambio en la dura política migratoria de Donald Trump.

Aquí más noticias que son tendencia