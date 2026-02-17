Festivales y conciertos posicionan a Bogotá como destino turístico cultural en Latinoamérica

Los eventos masivos han estimulado actividades como la gastronomía, el alojamiento, el transporte, el comercio y las experiencias culturales complementarias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá ha dejado de ser únicamente el centro administrativo y de negocios de Colombia para transformarse en una de las capitales culturales más vibrantes de América Latina. Esto es el resultado de una consolidación de mercado que hoy permite a la ciudad albergar más de 18.000 eventos culturales al año.

Desde festivales masivos en el Parque Simón Bolívar hasta espectáculos de gran formato en el Movistar Arena, la capital ha demostrado la capacidad de sostener múltiples eventos de manera simultánea, proyectando una imagen de robustez y creatividad ante el mundo.

Un acelerador económico

La industria del entretenimiento se ha convertido en el diferencial competitivo que dinamiza sectores tradicionales de la economía. Según cifras del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el sector turístico aporta más de 14 billones de pesos anuales a la ciudad.

Si bien Bogotá registró una cifra récord en 2025, es el segmento de “Negocios y Eventos”, que representa el 8,1% de los motivos de viaje, el que actúa como el acelerador de mayor impacto por visitante.

Como señala Ángela Garzón, directora del IDT, los grandes festivales activan cadenas de valor completas. El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2025 es el ejemplo perfecto, ya que congregó a más de 152.000 asistentes, de los cuales 51.000 fueron turistas.

De estos, más de 18.000 extranjeros, que inyectaron divisas directamente a la economía local con un gasto promedio cercano a los 100 dólares diarios, beneficiando a hoteles, transporte y, especialmente, a la gastronomía y vida nocturna, donde Bogotá ya ocupa el puesto #8 a nivel mundial.

Efecto multiplicador en el empleo

Uno de los datos más contundentes de 2025 es la capacidad del turismo para generar empleo formal. El sector sostuvo un promedio de 127.000 empleos mensuales, pero lo más revelador es que los rubros conexos, alimentos, bebidas y logística de eventos, reportaron un incremento del 36,7% en su fuerza laboral.

Este crecimiento evidencia que un concierto no solo beneficia al promotor, sino que crea oportunidades desde el personal de seguridad hasta el sector restaurantero.

Además, esta agenda cultural ha logrado romper con la estacionalidad histórica. Un hito sin precedentes ocurrió en diciembre de 2025, un mes que tradicionalmente veía a la ciudad vaciarse.

Gracias a una robusta oferta artística de fin de año, la capital registró un récord de 1.355.780 turistas, el volumen mensual más alto en su historia, generando una derrama económica de 1,2 billones de pesos en solo 31 días.

Sostenibilidad y desafíos a futuro

El crecimiento masivo trae consigo desafíos de sostenibilidad que la ciudad está abordando con estándares globales. El Parque Simón Bolívar ya es un referente al ser certificado como carbono neutro, obligando a los festivales a medir y compensar su huella.

Por su parte, el Movistar Arena lidera con la estrategia “Arena Verde”, enfocada en la eliminación de plásticos de un solo uso y eficiencia energética. Estas medidas no son solo un cumplimiento normativo, sino un valor agregado que el turista internacional actual exige y valora.

A pesar del éxito, el camino hacia la consolidación total enfrenta retos en infraestructura y bilingüismo. La ciudad trabaja actualmente en fortalecer la señalización bilingüe y mejorar la articulación entre los escenarios y la planta hotelera. El objetivo es que la experiencia del turista sea fluida desde que aterriza en El Dorado hasta que regresa a su país.

Ante situaciones de cancelaciones, que aunque aisladas, afectan la percepción, la ciudad ha blindado su oferta. A través de la plataforma Visit Bogotá, los viajeros pueden acceder a planes alternativos en tiempo real, desde rutas gastronómicas hasta recorridos patrimoniales.

La premisa institucional es que el evento es el gancho inicial, pero la diversidad de la ciudad es lo que garantiza que el visitante quiera volver.

Como afirma Garzón, “Una gran experiencia no termina cuando acaba el concierto. Termina cuando el visitante regresa a su país y recomienda la ciudad”.

Con una ocupación hotelera que en temporadas de festivales alcanza el 61,6% (12 puntos por encima del promedio nacional), la capital colombiana reafirma que su apuesta por el entretenimiento es, hoy por hoy, una de las inversiones más rentable para su futuro económico.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.