The Hives en Bogotá: “Somos como caballos de carreras; gastamos toda la energía en el show”

Pelle Almqvist, líder y vocalista de la banda The Hives. Fotografía por: José Vargas

Este 10 de febrero, Bogotá se prepara para una descarga de adrenalina pura. Mientras miles de fanáticos esperan ver a My Chemical Romance interpretar The Black Parade en su totalidad, el ambiente será encendido por una de las bandas de garage rock más explosivas del planeta: The Hives.

Los suecos no son extraños a la capital colombiana. Desde aquel mítico 2014 donde muchos aseguran que “opacaron” a Arctic Monkeys, hasta su reciente y heroica presentación en el Estéreo Picnic 2025, donde desafiaron una tormenta eléctrica para cumplirle a su público, la relación de la banda con Colombia se ha consolidado como un pacto inquebrantable de sudor, ruido y absoluta devoción.

En una charla con Pelle Almqvist, líder y vocalista de la banda, reveló el secreto detrás de esa energía que parece no agotarse con los años y cómo ven el panorama del rock actual. Para Pelle, la respuesta a cómo mantienen ese nivel de intensidad es casi biológica.

“Durante una gira, somos casi como caballos de carreras. Necesitas ser increíble durante una hora y media al día y el resto del tiempo no tienes que hacer nada, básicamente. Enfocamos toda nuestra energía en ese periodo, la gastamos por completo y luego quedamos con una gran oleada de adrenalina”, dice.

Sin embargo, ese despliegue físico tiene un costo: “Al día siguiente te sientes absolutamente terrible, porque es como una clase de aeróbicos sin poder respirar”, confiesa entre risas.

La resistencia de la banda se forjó en los escenarios más caóticos imaginables. Al preguntarle por un momento memorable, Pelle recuerda una escena digna de una película: “Ocurrió en un festival punk en un pueblo vecino al que crecimos. Antes del espectáculo, nuestro guitarrista Vigilante fue golpeado por una pandilla de neonazis. Así que terminó tocando tumbado de espaldas. Yo salté desde la batería y choqué contra la estructura de luces. Como resultado, las luces se apagaron y tocamos en completa oscuridad. Esa fue probablemente la actuación más extraña que hemos tenido”.

Tras 11 años de silencio discográfico, la banda regresó en 2023 con The Death of Randy Fitzsimmons, un álbum que mantiene la esencia cruda y salvaje que los caracteriza. En 2025, siguieron con The Hives Forever Forever The Hives, un disco que mezcló la “locura irracional” que Pelle describe y la madurez de una banda que ahora cuenta con la producción de leyendas como Mike D, de Beastie Boys, y la asesoría de Josh Homme, de Queens of the Stone Age.

“Me gusta que suene irracional y casi inmaduro, casi infantil y sin respeto por las normas. No es que los Hives hayan madurado o se hayan convertido en una banda sensata. Me gusta el hecho de que se sienta que todavía esto es una locura”, señala.

El rock and roll no muere (si no lo permitimos)

A pesar de las constantes voces que declaran la “muerte” del género, para el líder de The Hives, el rock es una fuerza constante que simplemente muta o se esconde de las modas.

“El rock and roll no muere, si no lo permitimos, no morirá. Estará bien, habrá nuevas bandas experimentándolo todo el tiempo. Creo que hay bandas, ya sabes, hay muchas bandas que realmente me gustan que han surgido recientemente. Como Viagra Boys, me encantan, creo que es una banda genial. Y sí, creo que todavía hay buen rock and roll para mí. Tal vez solo tengas que buscar un poco más”, dice.

“Siempre habrá buen rock and roll, solo tienes que buscarlo. No siempre estará de moda, pero siempre estará ahí, así es como es”, remata.

¿Qué esperar hoy en el Vive Claro con My Chemical Romance?

Si algo aprendimos de su última visita en marzo de 2025, es que ni los rayos ni la lluvia detienen a los suecos. Tras haber presentado un adelanto de su nuevo material bajo el agua en el Simón Bolívar, hoy llegan al escenario del Vive Claro para demostrar por qué son los teloneros de lujo de la gira por la región de My Chemical Romance.

Se espera un setlist cargado de clásicos como Hate To Say I Told You So y la potencia de su nuevo álbum, todo bajo el mando de un Almqvist que, seguramente, volverá a tratar al público bogotano como su “propio ejército del rock”.