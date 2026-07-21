¿Afectó el rating de ‘Yo me llamo’ la salida de Aurelio Cheveroni? Lo más visto de la TV

Hace algo más de dos semanas el reality musical ‘Yo me llamo’, de Caracol, comenzó una nueva etapa de su proceso marcada por la llegada de los aspirantes a ser el doble perfecto de su artista favorito a la escuela donde sus talentos son moldeados por expertos. Esta nuevo periodo comenzó con la despedida de Aurelio Cheveroni, el personaje del ‘El club 10’ que se convirtió en toda una sensación y fue muy comentado en redes por sus opiniones a los aspirantes, que incluían bastante humor.

En las redes sociales al salir Aurelio algunos cibernautas mencionaron que sin Aurelio el formato no seguía siendo lo mismo e incluso otros anunciaron que dejarían de verlo.

No obstante, con el paso de los capítulos, ‘Yo me llamo’ sigue consolidado como el programa más visto de la televisión abierta en Colombia, superando por una cifra considerable en puntos de audiencia o rating a sus dos enfrentados.

En su primera media hora compite contra ‘Pa seguirte queriendo’ y en la media hora siguiente lo hace contra ‘MasterChef Celebrity’, ambos productos de RCN. A continuación el desempeño de cada uno y el listado de los más visto de la pantalla colombiana. Hay que mencionar que Aurelio Cheveroni volverá a Yo me llamo cuando se emita la versión Kids del formato.

Los diez programas más vistos de la televisión colombiana

En la medición de CNC del lunes 31 de agosto. ‘Yo me llamo’ lidera con 14,33 % su primer enfrentado, ‘Pa’ seguirte queriendo’ llega a 5,93 % y luego ‘Masterchef Celebrity’ logra un 8,15 %.

Según esta medición el programa más visto es el reality musical de Caracol, que cuenta con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán como jurados. En segundo lugar está ‘Noticias Caracol’, emisión de las 7 p.m. con 11,93 %, el tercer puesto es para ‘Masterchef Celebrity’. En el cuarto lugar está la emisión del mediodía de ‘Noticias Caracol’ con 7,45 %. El quinto es ‘María, la caprichosa’, de Caracol, con 6,36 %. La sexta posición la ocupa ‘Pa’ seguirte queriendo’ con 5,93 %.

De séptimas está ‘Noticias RCN’ con 4,84 %. La octava casilla la tiene ‘La rosa de Guadalupe’ de RCN, con 4,73 % mientras que en el noveno puesto está ‘Enfermeras’, de RCN, con 4,01 %. El top de lo más visto de la jornada lo cierra ‘Noticias Caracol’, de la mañana, con 3,64 %.

En la medición que arroja Ibope, ‘Yo me llamo’ lidera con 2,87; en segundo lugar ‘Noticias Caracol’ con 7,41. Le sigue ‘María la caprichosa’ con 5,34 y de cuartas está ‘MasterChef’, que alcanza 5,20.

El quinto puesto es para ‘Noticias Caracol’ del mediodía, con 4,73 y el sexto, es de ‘Pa seguirte queriendo’ que obtiene 4,02. El siguen ‘El juego del destino’, con 3,9; ‘Rafael Orozco, el ídolo’, con 3,9 y ‘Ciudad lejana’, con 3,7 y ‘Alas Rotas’, con 3,4.

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