Nicolás Montero fue eliminado de MasterChef Celebrity: “Nada de qué arrepentirse”

Este jueves 25 de septiembre fue noche de eliminación en el reality culinario de RCN y quedó fuera de la competencia el actor y antropólogo bogotano. Se anuncia el regreso de Luis Fernando Hoyos.

Por Redacción Vea
26 de septiembre de 2025
Además de actor, el concursante del reality de cocina también es antropólogo. Más detalles de su vida personal y profesional.
Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Con la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos y la locutora y generadora de contenido Valentina Taguado, de quien se dice es una segura finalista del reality, comenzó este jueves 25 de septiembre el episodio donde cinco cocineros estaban en riesgo. Otra ausente fue la presentadora Claudia Bahamón.

Los famosos que debieron cocinar fueron Nicolás Montero, David Sanín, Carolina Sabino, Raúl Ocampo y Pichingo, este último a pesar de haber preparado el mejor plato en la prueba de salvación del día anterior. Pichingo alcanzó a subir al balcón seguro de que se había salvado, pero en un giro inesperado, Michelle Rouillard quien contaba con una ventaja secreta por haber cocinado muy bien junto a Violeta Bergonzi, días atrás, decidió usarla entregándole su delantal negro a Pichingo y subiendo ella al balcón, pese a no haber superado la prueba de salvación. Naturalmente Pichingo no estuvo conforme con esta jugada y dijo “es injusto”.

Después de que cada participante en riesgo preparó su debido plato, recibiendo como es habitual, ayuda de sus compañeros del balcón, cada uno se presentó en el atril con la tensión que representaba la posibilidad de salir eliminado.

AL final Nicolás Montero y Raúl Ocampo dieron el paso al frente, sabían que uno de ellos saldría.

En esta oportunidad, los jurados reconocieron que todos los platos estaban muy bien y que quien salía era por un error mínimo. Así fue como oficializaron que Nicolás Montero era quien abandonaba la cocina.

¿Por que salió Nicolás Montero de MasterChef?

“Le falló el emplatado”, dijo Jorge Rasuch “qué lindo poder compartir con gente culta e inteligente”, complementó.

La jurado Belén Alonso recordó que ella y el saliente compartieron un viaje en avión y supo que se trataba de una persona muy culta, con quien era un placer conversar.

De Zubiría por su parte, resaltó que era un ‘bacán’ y mencionó que había sido un honor tenerlo, pero reiteró que se iba con un gran plato.

Con su carácter sereno y tranquilo, agradeció estar en la cocina y dijo: “nada de que arrepentirse, todo ha sido fantástico, todo ha sido muy bueno”.

Salió Nicolás Montero y regresa Luis Fernando Hoyos

Montero dijo que llegó a esa instancia por trabajo de grupo y de parejas y envió un saludo muy especial a quien lo incentivó a ir al reality y se refirió a la ‘Negrita’, su mamá.

Tras la salida de Nicolás, quedó claro en los avances que en el siguiente episodio regresa el actor Luis Fernando Hoyos, quien ha estado por dos semanas fuera de competencia a raíz de quebrantos de salud.

