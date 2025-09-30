Alice in Borderland: quién es el Joker, final explicado, reparto y más de la serie

La historia de la serie de Netflix, Alice in Borderland se inspira en el manga del mismo nombre creado por Haro Aso, que se publicó entre 2010 y 2016 en la revista Weekly Shōnen Sunday. Esta obra logró captar una gran cantidad de seguidores en Japón gracias a su originalidad y narrativa, lo que llevó a que se adaptara en una serie de acción real que se estrenó en 2020.

Trama de ‘Alice in Borderland’

La serie muestra a Arisu (Kento Yamazaki), un joven que no tiene claro su camino en la vida y que es un apasionado de los videojuegos. De repente, él y sus amigos son transportados a una versión alterna y desoladora de Tokio, conocida como el Borderland. Para sobrevivir, se ven obligados a participar en juegos mortales, donde la dificultad de cada desafío se representa con cartas de una baraja. A medida que la historia avanza, Arisu se une a Usagi (Tao Tsuchiya), una joven fuerte y resiliente que también busca respuestas en este mundo extraño. Juntos, enfrentan pruebas que no solo ponen a prueba sus habilidades físicas y mentales, sino también sus valores y principios.

¿Quién es el Joker de ‘Alice in Borderland’?

Al final de la segunda temporada, la historia dejó a todos con una gran incógnita tras la aparición de una carta muy especial: el Joker. En la tercera temporada se resuelve ese misterio. Lo que más sorprendió a los fanáticos de la serie es que no es un villano clásico, sino que, por el contrario, representa algo mucho más abstracto.

En el final de la temporada 3, Arisu se encuentra en un estado de limbo y se topa con un enigmático hombre, interpretado por Ken Watanabe. Este personaje le plantea un desafío aparentemente simple: elegir entre dos cartas que lucen idénticas. Sin embargo, al darles la vuelta, ambas resultan ser el Joker, lo que significa que el comodín no es precisamente un adversario que se pueda vencer, sino un reflejo interno que cada persona debe enfrentar.

Final explicado de ‘Alice in Borderland’

En la tercera temporada, Arisu logra que varios jugadores se unan a él, gracias a que les ayudó a sobrevivir. El próximo desafío es un juego lleno de zombis, curas y armas, donde necesita formar alianzas y conoce a Rei, una chica valiente que guarda un secreto que podría cambiar el rumbo del juego.

Aunque al principio los jugadores se dejan llevar por el egoísmo, Arisu consigue reorganizar su estrategia y mantiene a su grupo a salvo, al que se suman Rei y Kazuya. Mientras tanto, Usagi y Ryuji enfrentan un reto diferente: una lluvia de rayos láser y luego un tren lleno de trampas con gases, donde deben adivinar cuáles son mortales y cuáles no.

El peligro los obliga a saltar a otro tren, y en el camino se cruzan con el de Arisu y su equipo, que están a punto de chocar. Arisu resulta herido, pero logra recuperarse gracias a la ayuda de sus compañeros. Después, ambos grupos se enfrentan a otra prueba mortal en la que varios pierden la vida. Finalmente, los sobrevivientes llegan a la etapa final. Arisu y Usagi logran reencontrarse, y allí se revela una noticia crucial: Usagi está embarazada. Esta noticia se convierte en su mayor motivación para ganar y poder regresar al mundo real.

Reparto de ‘Alice in Borderland’

Kento Kaku como Ryuji

Tao Tsuchiya como Usagi

Ayaka Miyoshi como Ann

Hayato Isomura como Banda

Katsuya Maiguma como Yaba

Risa Sudou como Sachiko

Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya

Tina Tamashiro como Rei

Kotaro Daigo como Nobu

Hyunri como Shion

Sakura Kiryu como Natsu

¿'Alice in Borderland’ tendrá temporada 4?

La tercera temporada se estrenó el pasado 25 de septiembre. Aunque esos seis episodios parecían cerrar definitivamente la historia, todo parece indicar que habrá continuación. Sin embargo, hasta el momento, Netflix no ha confirmado que sea así.