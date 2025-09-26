‘Ne Zha 2’: cuánto dura, sinopsis, recaudo y más de la película

Antes de convertirse en un fenómeno mundial con su segunda entrega, Ne Zha hizo su debut en 2019 y sorprendió a la industria del cine al recaudar más de 700 millones de dólares en taquilla, lo que la convirtió en la película animada más taquillera en la historia de China en ese momento.

Dirigida por Jiaozi, la película se inspiró en la mitología china y en el clásico literario La investidura de los dioses, donde Ne Zha es un niño dotado de poderes sobrenaturales, marcado por la profecía de convertirse en un destructor del mundo, lo que provoca que sea temido y rechazado incluso por quienes lo rodean. Sin embargo, Ne Zha decide desafiar ese destino y busca forjar su propio camino, con la amistad y el sacrificio como pilares de su evolución.

Sinopsis de ‘Ne Zha 2’

El pasado 25 de septiembre se estrenó en Colombia la secuela de la película que narra la historia de Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, que se ve obligado a unirse a Ao Bing, el príncipe dragón, para enfrentarse a una gran batalla y proteger a sus clanes. En medio de esta lucha, ambos se encuentran al borde de la destrucción, lo que lleva a Ao Bing a fusionarse con el cuerpo de Ne Zha para poder sobrevivir. A partir de ese momento, Ne Zha se embarca en una peligrosa misión para encontrar un elixir que pueda restaurar el cuerpo de su amigo. En su travesía, descubrirán una oscura conspiración que amenaza con desatar una guerra devastadora entre las fuerzas del bien y del mal.

¿Cuánto dura ‘Ne Zha 2’?

Esta película tiene una duración de 144 minutos, lo que la convierte en una de las producciones animadas más largas y ambiciosas de los últimos años. Su estreno coincidió con el Año Nuevo Chino 2025, una fecha estratégica en la que millones de familias acuden al cine, lo que le permitió alcanzar altas cifras desde sus primeros días en cartelera.

Recaudo histórico de ‘Ne Zha 2’

Con un presupuesto de aproximadamente 80 millones de dólares, la película logró recaudar más de 2.2 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película animada que no fue producida en inglés en alcanzar esta cifra. Solo en China, vendió cerca de 324 millones de entradas, generando más de mil millones de dólares en su propio mercado y estableciendo un récord que superó a clásicos de Hollywood como Star Wars: The Force Awakens.