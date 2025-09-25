‘La Huésped’ de Netflix: reparto, quién es quién, dónde se grabó, sinopsis y más

Este miércoles 24 de septiembre, Netflix estrenó una nueva producción. Se trata de La Huésped, una serie colombiana que se perfila como un fenómeno en la plataforma de streaming.

Sinopsis de ‘La Huésped’

La serie narra la historia de Silvia (Laura Londoño), una mujer que enfrenta una crisis en su matrimonio con Lorenzo (Jason Day), quien aspira a ser Fiscal. La pareja, además, tiene que lidiar con los problemas de drogadicción de su hija Isabela. Su situación empeora cuando aparece Sonia (Carmen Villalobos) en su hogar, a quien la protagonista había conocido en un viaje personal del pasado, cuando intentó buscar formas de rescatar su hogar tras la infidelidad de su esposo.

Lo que comenzó con una amistad entre ellas, poco a poco comienza a tomar otro rumbo. Las dos mujeres se enamoran, abriendo la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones. El drama fue escrito por Lina María Uribe, Dario Vanegas, Felipe González y Johanna Gutiérrez, bajo la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas.

Sonia llega con la excusa de huir de su pareja, quien según ella, la maltrataba. Sin embargo, sus intenciones son otras. En realidad, su objetivo principal no es Silvia, es Lorenzo, a quien va destruyendo poco a poco.

La Huésped se convierte en un juego de manipulación, obsesiones y secretos que poco a poco van saliendo a la luz. Con un ritmo ágil y giros inesperados, la serie entrelaza drama, suspenso y un trasfondo psicológico que mantiene activo al espectador durante cada capítulo.

Reparto de ‘La Huésped’ de Netflix. ¿Quién es quién?

La Huésped cuenta con un amplio grupo de actores, quienes, con tan solo un día desde el estreno, han cautivado con sus interpretaciones.

Laura Londoño - Silvia

Carmen Villalobos - Sonia

Jason Day - Lorenzo

Víctor Mallarino

Margarita Muñoz

Jairo Camargo

Miguel González

Ariel Sierra

Kamila Zea

Alejandro del Castillo

Andrés Surez

Rami Herrera

Brayan Zorrilla

Laura García

Katherine Vélez

Johan Martínez

Álvaro García

Nathaly Cadavid

¿Dónde se grabó ‘La Huésped’?

La producción, cuya primera temporada cuenta con 20 episodios, fue filmada en diversas locaciones de Colombia, fusionando paisajes urbanos y rurales que le dan un toque enigmático a la historia. Los escenarios y la atmósfera se convierten en un personaje más dentro de la trama, intensificando la tensión psicológica que envuelve la narrativa.

¿Quién es Jason Day, actor de ‘La Huésped’?

Uno de los personajes principales es Lorenzo, interpretado por Jason Day. Es un actor peruano de 40 años conocido por su participación en producciones como Esta sociedad, La Tayson, corazón rebelde, Venganza, Jugar con fuego, entre otras.

El trabajo del actor en La Huésped ha sido elogiado por sus seguidores en Perú y Colombia.