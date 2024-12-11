Anamar de ‘Desafío’ reacciona a confesiones de Renzo en La Casa de los famosos: “Son falsas”

En la nueva temporada de ‘La Casa de los famosos’ participan dos ex jugadores del formato de Caracol ‘Desafío’. Se trata de Beba y de Renzo Meneses.

Este último ha estado en el centro de la polémica luego de que AnaMar, su expareja, a quien conoció en el Desafío, lo señalara de no hacerse responsable del pequeño que tuvieron juntos.

En varias oportunidades la deportista Ana María Restrepo, nombre de pila, de la exdesafiante ha dicho que su hijo, de 6 meses, no ha contado con su padre. En uno de los señalamientos indicó que Renzo acudió a verlo, pero lo habría hecho con el fin de lograr figurar en las redes y obtener likes. Anteriormente lo acusó de violencia doméstica.

¿Qué dijo Renzo de su ex en ‘La Casa de los famosos’?

Ahora que Renzo es parte de los habitantes del formato ‘La Casa de los famosos’ nuevamente se tensionó la relación entre él y su ex, debido a las confesiones que él hizo hace pocas horas en la denominada Línea del tiempo. En este segmento del reality cada participante se sincera sobre aspectos de su vida que lo han marcado.

“Pasó algo muy fuerte con la mamá de mi último hijo. Ella me hizo una denuncia falsa en redes sociales y eso causó un caos. Ahorita todo está bien con ella”, dijo Renzo, luego aseguró que ahora mantiene una relación cordial con AnMar e incluso habló de la posibilidad de una reconciliación.

Tras estas palabras, Ana María reaccionó a lo dicho por su ex y lo desmintió pro completo. Lo hizo en sus historias de Instagram, en un extenso texto.

AnaMar, de ‘Desafío’, le responde a Renzo Meneses

“A los hombres y mujeres de Colombia que hoy me escuchan, a quienes han seguido esta historia completa o en pedazos, y a quienes han opinado sin conocer todo. Me quedé callada para proteger a mi hijo y no involucrarlo, pero no voy a seguir permitiendo que personas mentirosas dañen mi imagen”, escribió en principio la exdesafiantes que luego dijo que Renzo miente y aseguró que no desea dañar a nadie sino solo busca el bienestar de su hijo, no obstante no dejara que nadie la vulnere.

“No voy a permitir que se me siga silenciando ni que construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan”, afirmó.

Adicionalmente, indicó que posee pruebas de que ella dice la verdad.

“Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré y todo es verdadero. No he hecho ninguna denuncia falsa y, si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré”.

Aquí más noticias que son tendencia