Caterín Escobar y Mario Alberto Yepes presumen lujoso viaje: “La pareja más hermosa”

Los exparticipantes de ‘MasterChef Celebrity’ decidieron celebrar los 50 años de él en un destino que incluye playas, ruinas y modernidad.

Por Redacción Vea
24 de enero de 2026
Fotografía por: Instagram}

Desde que comenzó la versión 2025 de MasterChef Celebrity con la que el formato celebró el año pasado, una década al aire, las miradas y la química entre el exjugador de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes y la actriz Caterin Escobar, fueron evidentes.

Aunque la pareja procuró mantener un perfil bajo y no dio ninguna declaración mientras el programa estuvo al aire, algunas publicaciones en sus redes sociales terminaron por ponerla en evidencia.

Eso y que en el capítulo final, al que acudieron todos los participantes de la temporada, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, así como Claudia Bahamón, la conductora, le dijeron al jugador que se había llevado la mejor parte, refiriéndose a su relación con Caterin Escobar, quien apenas sonrió con el comentario, terminaron por confirmar un noviazgo que ha sido aplaudido por los cibernautas.

La pareja se ha mostrado en las historias de sus redes cocinando y en algunos viajes. Ahora han ido un poco más allá y decidieron exponer el buen momento que viven mientras pasean por Tailandia, un destino que incluye playas, ruinas y modernidad.

Los dos por separado han compartido en sus feed momentos del país asiático y una foto de los dos. Caterin la puso en sus historias con caducidad y Yepes la incluyó en un carrusel de instantáneas. Los comentarios como “la pareja más hermosa” o “los más bellos “ no se han hecho esperar.

El viaje coincide con el cumpleaños número 50 del exjugador, que fue el 13 de enero. Para esa fecha los exparticipantes del formato de cocina seguían en Colombia. Él celebró junto a amigos y familia y ella le dedicó sentidas palabras: “Te mereces todo ese amor que sean mil más”. En otro texto dejó ver que luego celebrarían juntos.

Ya casi celebramos los dos”, mencionó él. Así viajaron juntos a Tailandia y han documentando su paso por Bangkok, la capital, y Chiang Mai.

¿Cuántos años tiene Caterin Escobar y qué diferencia se lleva con Mario Yepes?

EL 16 de noviembre pasado Caterin cumplió 43 años, es decir que él lleva siete años de diferencia. Para esa fecha, Yepes también usó las redes y felicitó a su novia llamándola “mi niña”.

Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre el tiempo que lleva saliendo, se cree que en abril próximo completará un año.

Hay que señalar que en diciembre pasado, Caterin acompañó a Cali a Yepes para el partido de despedida en su honor, que se celebró en esa ciudad.

