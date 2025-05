Andrea Valdiri cambia de opinión y entra a ‘LCDLF’ ¿Se reconciliará con La Jesuu?

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri se había pronunciado sobre el polémico formato ‘La Casa de los famosos Colombia‘.

El pasado 11 de mayo, cuando salió de competencia Karina García, mostró su punto de vista señalando el programa y asegurando que no era de su interés hacer parte de un espacio similar, aunque no mencionó en concreto el nombre del reality de RCN, era evidente que se trataba del conducido por Carla Giraldo y Marcelo Cezan.

Dentro de los motivos por los cuales, mencionó, no estaría en un reality, destacó que no aguantaría que le faltaran al respeto.

Dijo que no entendía por qué los seguidores del programa se quejaban del bullying, cuando ellos mismos lo generaron.“Vea, compañera, a mí me extraña que ustedes se pongan en esa actitud porque este tipo de programas, este tipo de reality... ¿qué necesita? El chismoso, el hipócrita, el faldero, la ‘yo no fui’, la que es y la que no es. En un reality hay eso, o si no, no va a funcionar. Ustedes desde un principio le dieron rating a ese tipo de programas, ahora se están quejando porque está descontrolado el bololó. ¿En Colombia qué da? El chisme. Uno hace una labor social o trabaja con la gente y no lo replican en ningún lado”, dijo.

¿Por qué pelearon Andrea Valdiri y La Jesuu?

La Valdiri, quien hasta diciembre pasado tuvo una gran amistad con La Jesuu, que está participando en La Casa de los Famosos, eran muy cercanas. La Jesuu rompió su vínculo con la empresaria porque se molestó porque Andrea participó en una campaña con WestCol, ex de la amiga de ambas, Aida Merlano. Andrea desearía un acercamiento y por ello, habría aceptado entrar en La Casa este jueves.

Podrías leer: Yina Calderón, ex LCDLF, salió de cirugía por biopolímeros: “Fue muy dura”

La llegada de la Valdiri quedó confirmada en las redes sociales del reality este mismo miércoles.

Andrea Valdiri apoya a La Jesuu

A pesar de la distancia que puso La Jesuu, Andrea ha mostrado su apoyo a su ex amiga.

“Mi única amiga era La Jesuu. Sí, yo tuve un inconveniente que no lo voy a recordar, pero ya todo el mundo sabe. Y así sea que nosotras hayamos tenido ese tipo de inconveniente -porque las amistades se forjan así- ¿usted cree que con mis amigas, que tengo hace 30 años, yo no he peleado con ellas? Nos hemos jalado del pelo, pero seguimos siendo amigas. Tú, por un problema de una segunda persona, no tienes que acabar tu amistad. Y ella me mandó un mensaje que si yo pudiera, yo lo mostrara. Un mensaje tan lindo que recordé a la Jesuu de hace cinco años” dijo la Valdiri hace pocos días extrañando a su amiga.

Adicionalmente, mostró en sus redes que le estaba enviando ropa costosa para que ella luciera en las galas.

“Esa pelada, ahí donde está, yo la voy a apoyar. ¿Sabes por qué? Porque ella necesita el trabajo. Las personas cometen errores, por eso uno no le puede llamar amigo a todo el mundo ni salir a defender a fulano ni a perencejo porque mañana te quedan mal. Ahí es donde tú sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Yo a esa negra la amo, la adoro, la conozco, sé el talento que ella tiene. Si a mí me toca decirles a ustedes: ‘Oye, mira, apoyen a esta pela porque es amiga mía’, lo voy a hacer. Uno tiene que aprender que lo laboral es laboral y lo personal es personal”.

Los cibernautas anticipan que en la dinámica de congelados, que entrará la barranquillera a la casa, seguramente habrá una emotiva reconciliación con la Jesuu.

Otros, un poco más incrédulos, creen que en realidad, la empresaria barranquillera desea pegarse de la popularidad que está teniendo su ex amiga en la competencia.

Recordemos que desde que La Jesuu reingresó a la casa, gracias a que La Toxi Costeña la resucitó, casi dos meses después de salir eliminada, ha estado en placa todos los domingos, pero el público le ha mostrado su respaldo con su votación, razón por la que sigue en competencia y hace parte del top 7 de esta temporada del reality.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento