Yina Calderón salió de cirugía y mostró duras imágenes: “Estaba muriendo en vida”

Una de las más recientes eliminadas de ‘La casa de los famosos‘, fue la influencer y empresaria Yina Calderón, que fue además una de las más polémicas que haya pasado por el controvertido formato que encierra por más de 100 días a los participantes en lo que han denominado una especie de experimento social.

Yina, que salió el domingo 11 de mayo de competencia, y desde entonces se ha mantenido activa en sus redes sociales, hace un par de días reveló que tenía molestias fuertes en sus glúteos por los biopolímeros que se puso en esta parte del cuerpo y que le han tratado de retirar en varios procedimientos.

Al parecer, los residuos existentes se desplazaron y le generaron dolor en la parte baja de la espalda, por lo que se hizo urgente que hubiera una intervención clínica.

Hace pocas horas, usó estas mismas redes para contar en la tarde de esta martes 20 de mayo que entraba a cirugía reconociendo que estaba un poco tensa, pero también que convocaba a sus seguidores a orar por ella. También advirtió que priorizaba su salud incluso sobre lo meramente estético.

“Fue muy dura”, Yina Calderón sobre cirugía

“No me importa quedar completamente plana, me importa que me quiten este veneno, no me importa si quedo culiplana”, mencionó añadiendo que el dolor sufrido era bastante.

La influencer entró a cirugía y prometió mantener al tanto de todo a sus followers y así lo hizo. La empresaria subió historias que evidenciaron el procedimiento donde mostró que le fueron retirados restos de biopolímeros de su cuerpo. Así mismo publicó en su feed un impactante video con momentos de la intervención. Algunos de los cibernautas le enviaron mensajes de solidaridad y pronta recuperación.

“Solo Dios sabe cuánto sufría aún así yo trataba de dar todo de mi, gracias dr urananoficial por ayudarme . Estaba muriendo en vida”, indicó y luego terminó agradeciendo.

“Muchas gracias al canal, siempre me ayudaban con el dolor y gracias a todos ustedes por el apoyo los quiero”, indicó refiriéndose a que dentro de la competencia el dolor la afectó.

En otra de sus historias mencionó su malestar: “se me estaba pudriendo mi músculo menos mal el doc logró sacarme en gran parte el tejido ya muerto”.

En una reacción también en las stories la nacida en Huila indicó que pese a la complejidad: “Todo salió muy bien, Gracias Dios”. “Fue muy dura la cirugía, quedé totalmente plana ero yo puedo con esto y más”.

Yina Calderon y Epa Colombia

Otro de los asuntos por los que ha sido noticia Yina Calderón tiene que ver con Epa Colombia, influencer muy cercana a la huilense. En entrevista con RCN, Epa confesó que el molestó que Yina le hubiera dado la cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe a Manelyk González, la participante mexicana que llegó a La Casa de los famosos como invitada por algunos días. Ahora los seguidores de las dos están atentas a que Yina visite a Epa en la cárcel ,donde paga una condena de cinco años.

