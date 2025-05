Andrea Valdiri entró a ‘LCDLF’ y la Jesuu lloró: “Perdóname”. ¿Se reconciliaron?

Después de una gran expectativa en redes sociales finalmente la barranquillera Andrea Valdiri, una de las generadoras de contenido más populares del país ingresó a La Casa de los famosos Colombia.

La visita, que resultó una sorpresa para los siete semifinalistas que quedan en competencia, impresiono bastante a Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu y quien hace pocas semanas reingresó a la competencia, gracias a que la Toxi Costeña usó el poder de resurrección que tuvo en una de las dinámicas.

Mientras los participantes y Norma Nivia, quien llegó el miércoles como visitante, quedaron congelados, Valdiri ingresó vestida de rojo y con su alegría se dirigió a La Jesuu.

Las dos generadoras de contenido que han tenido una fuerte amistad, se distanciaron en diciembre pasado y los cibernautas presagiaban que habría una reconciliación y así fue.

Andrea Valdiri conmovió con su mensaje en ‘LCDLF’

Andrea le pidió perdón a La Jesuu, quien no podía moverse, pero también le dijo “perdóname” a la barranquillera.

“Vine por ti mi vida…”, comenzó diciéndole la Valdiri a su amiga manifestándole que quiso responder su mensaje, pero le fui imposible hacerlo. “No te pude responder, al otro día entraste a la casa”. En su visita le recalcó que contaba con su apoyo y el de su fandom y le llevó dos muñecas, que las representaban a las dos. “Me tienes a mi machi y a todas las machi apoyándote…”, le dijo en otro momento de su visita, mientras La Jesuu lloraba inconsolable, tratando de no moverse. No bstante no lo pudo evitar y al final del episodio, Valentina fue sancionada con el candado que le impide ser salvada esta semana.

Lo más impactante del mensaje que La Jesuu escuchó en medio de lágrimas, fue cuando le dijo que ella era digna de ser ganadora y la animó a elaborar contenido. “Creéte merecedora de este juego, los últimos serán los primeros. Mereces estar en la final, no estás en deuda con nadie. Dios te permitió estar aquí”, le mencionó conocedora de los episodios de tristeza que La Jesuu ha tenido en los últimos días.

“Ese premio tu también lo necesitas, cuando uno está en abundancia puede ayudar a los demás”, le mencionó animándola a llegar a la final y luchar por los 400 millones de pesos.

Andrea Valdiri a La Jessu: “Aquí no hay amigos”

Valdiri le dejó claro a su amiga que desea verla ganadora. “Lo único que quiero es que te la creas. Te amo con todo mi corazón”. En otro momento le indicó: “aquí no hay amistades, todos están jugando… recuerda, no te he abandonado”.

Antes de marcharse, Andrea agradeció a Altafulla por brindarle su amistad a su amiga y animó al resto a jugar limpiamente. “no mas grosería...no hay necesidad de humillar a sus compañeros”.

Al salir de la casa y hablar con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, Andrea confesó que entró con un nudo en la garganta y se mostró feliz de haberse reconciliado con su amiga. “Uno tiene que luchar por las amistades”, refirió.

