Aparece capítulo perdido de El Chavo. ¿De qué se trata y por qué causa furor? Míralo

Con el anuncio “¡Atención! Aparece un episodio perdido de El Chavo del Ocho. No fue solo Acapulco: El Chavo del Ocho y la vecindad también visitaron Cancún. El coleccionista puertorriqueño “scoobyonda” localizó una grabación parcial de Chespirito con el elenco en la playa”, una de las cuentas verificadas dedicadas al material de Roberto Gómez Bolaños dio a conocer que uno de los admiradores y coleccionistas de la obra del mexicano y sus personajes rescató de su colección de VHS un capítulo olvidado, que muestra que El Chavo del Ocho estuvo en Cancún.

Así mismo, en el mencionado episodio, también se emitió un segmento de El doctor Chapatín en el estado de Quintana Roo.

El surgimiento del capítulo, que se puede ver en su totalidad al final de esta nota, se ha convertido en una noticia para los seguidores de Chespirito, ya que hasta ahora se pensaba que la serie había grabado en el estudio de San Ángel de Televisa, de Ciudad de México, y solo había viajado a Acapulco a grabar. Ese viaje de hecho, aparece en la serie que HBO emitió en el 2025 sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños llamada Chespirito, sin querer queriendo, que se convirtió en un verdadero éxito en reproducciones en dicha plataforma.

El viaje a Acapulco fue tan importante que marca un cambio de vida para la vida privada del autor Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué se ve en el capítulo perdido de Chespirito en Cancún?

Volviendo a las rescatadas imágenes, estas dan cuenta de un episodio donde el profesor Jirafales da una clase a su particular curso, donde está la Chilindrina, El Chavo, Ñoño y la Popis. El tema es la playa y los conocimientos son impartidos justamente a orillas del mar de Cancún, en la Península de Yucatán.

El episodio, que en algunas partes se ve averiado por el tiempo, mezcla en una especie de universo de Chespirito, a El Chavo con El doctor Chapatín, quien junto a otros personajes como Doña Clotilde, Doña Nieves y El Señor Barriga muestra una anécdota sobre un platillo volador.

Los dos programas de Chespirito se unen cuando El doctor observa un platillo y al final, la audiencia nota que se trata de un tradicional frisby de playa con el que juegan los personajes de El Chavo. El galeno observa.

El usuario Scoobyonda, de Puerto Rico, fue el mismo que hace unos días encontró el capitulo de las goteras en casa de Don Ramón.

Sobre el episodio de Chespirito en Cancún, se sabe que fue grabado y emitido en 1980. La aparición de un episodio hecho en Cancún, confirma los rumores de fanáticos sobre la existencia de capítulos grabados en distintas locaciones mexicanas

