Florinda Meza reaparece y ataca serie ‘Chespirito’: “Es inhumano, ilegal, injusto”

Hace más de un mes, el 24 de julio, se emitió el último episodio de la serie Chespirito, sin querer queriendo y desde entonces, mermaron los comentarios y publicaciones alrededor de lo que sucedió en la vida personal del famoso comediante, Roberto Gómez Bolaños. También menguaron los ataques y comentarios en contra de Florinda Meza, su viuda y segunda esposa, y a quien los cibernautas señalaron de ser la culpable del fin del matrimonio entre Chespirito y su primera esposa, Graciela Fernández, madre además de sus seis hijos.

La serie Chespirito, sin querer queriendo fue producida por dos de sus hijos, Roberto y su hermana Paulina Gómez Fernández para HBO. El hate que recibió Florinda con la producción fue tal, que hubo una iniciativa para que se derrumbara la estatua de su emblemático personaje doña Florinda, instalada en la plaza principal de su tierra natal Juchipila, Zacatecas.

Roberto Gómez Fernández en un breve entrevista consideró que era exagerada esa reacción del público y dijo que su padre cometió errores y no estaba de acuerdo con los ataques hacia su madrastra.

Doña Florinda negó que fuera a demandar a los productores de la polémica serie, donde el personaje con el que es vinculada cambió su nombre de Florinda por Margarita, pero claramente hacía alusión a ella. En sus redes, ella indicó que no solo no estaba de acuerdo, sino recordó los episodios como ella los vivió negando que la serie fuera la verdad de ese pasado.

Ahora en una entrevista un poco más extensa concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante, del espacio De primera Mano, Florinda se ha pronunciado fuertemente contra la producción que alcanzó una popularidad en todo el continente.

Florinda Meza asegura que no hubo peleas en Acapulco

"Los autores de esa serie hicieron mucho daño, el productor y la plataforma son responsable de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira“, dijo la actriz considerando que la apuesta no solo hizo daño a la memoria de Chespirito, sino incluso a los seguidores de sus creaciones.

"Por 8 años hicieron creer que se trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños y dejaron que el público creyera en esa idea y que se basaban en el libro, para finalmente decir en la presentación en la prensa que era una fantasía y con ese argumento empiezan por demeritar la carrera y trayectoria de Roberto“, indicó negando que la serie corresponda a la realidad.

Se refirió específicamente a uno de los episodios más fuertes y es el que muestra que prácticamente en Acapulco, durante una grabación del Chavo, Chespirito terminó su matrimonio y se peleó con Enrique Segoviano por ella. "Todo lo de Acapulco es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos, no pasó nada de eso, es un absurdo espantoso. Los actores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje para que toda la gente diera por hecho que era yo“.

Detalló la reacción y el hate recibido por un personaje ligado a ella en la serie. "Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano, pero el hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en el radio, la televisión, la prensa y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, a mi profesión y a mi trayectoria, eso está prohibido por la ley".

Florinda Meza calificó de ruin lo mostrado en Chespirito, la serie

En otro momento de la charla condenó lo expuesto que incluyó su vida privada. "Usar mi vida y mi imagen, porque lo dan a entender, es don dolo para lucrar, nadie tiene derecho, es mi vida privada y no tengo por qué dar explicaciones, pero sí estoy preocupada por el daño tan grande que se le hizo a Roberto, a su imagen, recuerdo y legado, yo estoy hablando aquí contigo, pero él ya está muerto, eso es ruin aquí y en China. Por respeto a Roberto hay muchas cosas que no se pueden hacer“.

También negó los desencuentros que la serie mostró vivían en el equipo del programa, indicando que en realidad había armonía entre ellos. "Es mentira que hubiera problemas en el grupo, es una vil mentira que yo los ocasionara. Lo único que puedo decir es que cuando un ambiente es bueno se transmite por la pantalla y no hubiera durado 25 años unida toda la gente si ese ambiente hubiera estado enrarecido“.

¿Cuántos años tiene Florinda Meza y cuánto estuvo con Chespirito?

Florinda, quien tiene 76 años y estuvo durante 40 con Roberto Gómez, cree que si su marido estuviera vivo sufriría con lo mostrado en la serie que calificó como “un delito documentado, una agresión” y mencionó que lo único que hizo fue promover sentimiento de rencor, venganza y odio.

La serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ cuenta con ocho episodios, es protagonizada por Paulo Cruz y está disponible en la plataforma HBO.

Anticipó que en octubre próximo ella saldrá con un material que indicó se trata de algo “bello” que contará la historia como ella la vivió en realidad.

