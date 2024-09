Así respondió Natalia, del ‘Desafío XX’, cuando le preguntaron si extraña a Kevyn

Aunque corto, el romance que tuvieron Natalia Rincón y Kevyn Rúa en el Desafío XX sigue dando de qué hablar entre el público, así como entre sus compañeros.

En el capítulo 104, por ejemplo, la bogotana resolvió algunas de las dudas que rondaban sobre la relación que tiene en la actualidad con el boyacense. Sus palabras sorprendieron a muchos.

¿Qué dijo Natalia sobre Kevyn en el ‘Desafío XX’?

Al caer la noche y mientras cumplen su castigo, los integrantes del equipo Tino sostuvieron una charla en la que recordaron a sus respectivas parejas. Fue entonces cuando Darlyn habló de su romance con Kratos, mientras que Alejo expresó su deseo de volver a ver a su pareja fuera del reality.

Sin embargo, cuando fue el turno de Natalia ella recordó que su aventura con Kevyn terminó hace varias semanas. Razón por la cual sus compañeros le preguntaron si lo extrañaba y ella respondió sin titubeos.

“No, a él no porque nunca conviví nada, solo aquí en el Desafío”, comentó muy segura de sus sentimientos, dejando en claro que aquella no tuvo una trascendencia positiva en su vida. Por el contrario, recientemente recordó que las críticas recibidas por la relación con Kevyn afectaron su salud mental: “Lloraba todo el día y la noche y me preguntaba: ‘¿Qué hice?’”.

Kevyn, el favorito de Olímpico para ganar el ‘Desafío XX’

Tras su eliminación del programa, al que llegó en la etapa final para hacer equipo con Karen Candia, Olímpico contestó una duda de Andrea Serna, quien le preguntó a qué participante ve con las aptitudes necesarias para llevarse el premio de los 400 millones de pesos.

“Ese calor humano que siempre se percibe en cada uno de ellos. Las ganas de competir también, ese corazón inmenso de atleta que es inigualable, que le hierve la sangre por competir y que se les ve. Kevyn tiene todo para ganárselo, esperemos que le fluya y que todo le vaya bien, porque tiene un potencial nato sin desmeritar a los demás compañeros también obviamente, pero creo que no tiene competencia acá”, fue la respuesta del ganador del Desafío 2018: Súper Humanos.