Así se veía Deisy de ‘Desafío XXI’ cuando fue campeona de fisicoculturismo

Cuando comenzó Desafío XXI y presentó a Deisy una de sus participantes quedó claro que se trataba de una mujer que se ha forjado en la perseverancia y la capacidad de superación. Una participante que ha salido adelante, derrotando obstáculos como la escasez, el bullying e incluso, la depresión. La también fisicoculturista nacida en Palmira, Valle y barbera de profesión luce un físico muy tonificado producto de su disciplina en esta materia.

En justamente como deportista que Deisy, de 22 años, ha obtenido medallas importantes. La hoy miembro del equipo Alpha, que antes estuvo en Omega, recientemente llamó la atención de su compañero Leo, también es modelo y emprendedora y generadora de contenido. En sus redes comparte sus rutinas de ejercicio,, viajes e imágenes en general sobre cómo ha logrado tonificar su cuerpo y mantener fuerte y vital.

Deisy fue campeona de fisicoculturismo en el 2022

En el 2022, Deisy conquistó el título en el Megaplex Star, un campeonato de fisicoculturismo y fitness nacional organizado por Nutramerican Pharma, que promueve el deporte y la estética. Además de la medalla, logró los dos millones de pesos que conformaban el premio y el reconocimiento como campeona.

Así lucía Deisy en aquel tiempo.Ese mismo año, la desafiante obtuvo el reconocimiento como La Mejor Cola del Valle, un certamen que volvió a destacar su disciplina y presencia física.

“Ustedes no se imaginan la felicidad tan grande que sentí yo en ese momento, fue algo tan especial e inolvidable, que sé que todo esfuerzo y sufrimiento que pase para llegar hasta ahí valió cada segundo”, escribió Deisy en sus redes sociales al obtener este significativo logro.

Un año antes había estado participando en el primer Campeonato Nacional Interdepartamental de Fisicoculturismo, realizado en Pasto, la capital nariñense.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento