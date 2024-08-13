Así se vivió la llegada de Carolina Acevedo a ‘MasterChef’: “da ansiedad”

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más vistos por los colombianos. Varios famosos que han pasado por la cocina han quedado en el recuerdo de los televidentes, algunos por sus preparaciones y otros por las polémicas que protagonizaron.

En el 2023, Carolina Acevedo fue una de las más comentadas. Además de ser una de las concursantes que más sorprendía a los chefs con sus platos, también fue tendencia en ese momento por sus diferencias, especialmente con Martha Isabel Bolaños.

¿Por qué volvió Carolina Acevedo a ‘MasterChef Celebrity’?

En el reciente capítulo del programa de RCN, Carolina Acevedo llegó como jurado invitada para analizar los platos de los concursantes. Antes de eso, aprovechó para dirigirse a los famosos que hacen parte actualmente de la competencia: “Esto es terapia a la décima, o sea, es impresionante como uno empieza a conocerse, a reconocerse, a ver sus límites, hasta dónde puede llegar y qué tan competitivo es”.

Para ese capítulo, Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Valeria Aguilar tenían que preparar, en 45 minutos, dos salsas junto con algo para untar, esto como parte del reto de salvación.

Aunque la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre solo estuvo de visita, se mostró nerviosa por volver a estar en la cocina en la que hace dos años triunfó como la mejor de la temporada:

“Estoy asustada, tengo el corazón a mil, es horrible... Ni que yo fuera a cocinar... Da ansiedad volver a esta maravillosa cocina que me llevó al extremo y al límite total y absoluto”, agregó.

Durante la emisión del programa también se mostraron algunas imágenes resumiendo la participación de Acevedo en MasterChef Celebrity 2023, entre ellas, las polémicas que protagonizó en ese momento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Reviviendo esas imágenes, Acevedo recordó lo que tuvo que vivir para obtener el triunfo. De hecho, Claudia Bahamón afirmó que le decía ‘Caro crisis’, pues en varias oportunidades la actriz se estresaba y lloraba durante los diferentes retos, pues siempre quería presentar los mejores platos.

Luego de su paso por el reality, Carolina no abandonó su faceta culinaria. Actualmente tiene un proyecto en el que muestra la gastronomía y la cultura de las diferentes regiones del país.