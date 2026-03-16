Rob Reiner, asesinado junto su esposa, homenajeado por Billy Crystal: “Nos divertimos”

Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles (EE.UU), en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte.

Su hijo Nick está tras las rejas esperando el juicio, ya que es el principal señalado por el doble homicidio de sus padres,

“Su perdida es inconmensurable”, dijo Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta y recordó que lo conoció en 1975. “Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras” agregó.

El comediante ha asegurado que las películas de Reiner perdurarán toda la vida porque en trataban de aquello que nos hace reír y llorar y “sobre aquello a lo que aspiramos todos a ser: mucho mejores, mucho más bondadosos y mucho más divertidos y humanos”.

Antes de terminar dijo; “amigo, vaya que nos divertimos en el castillo”, visiblemente conmovido.

Los famosos que rindieron tributo a Rob Reiner

Durante las palabras de Crystal, salieron también al escenario algunos de los muchos intérpretes de las películas más reconocidas de Reiner, desde Meg Ryan a Kathe Bates, Demi Moore, Mandy Patinkin, John Cusak, Jerry O’Connell o Cary Elwes.

El recuerdo a Reiner fue el inicio del ‘In Memoriam’, con el que se recuerda a las personas de mundo del cine que murieron en 2025, en el que se recordó a Robert Duval, Catherine O’hara, Dianne Keaton o el gran Robert Redford, entre otros a quienes recordaron entre aplausos.

Tras décadas en la industria, Reiner, de 78 años, se había ganado un lugar destacado por su trabajo en filmes como ‘The Wolf of Wall Street’ o ‘When Harry Met Sally’, protagonizada por Crystal y Meg Ryan, quien también se encontraba entre el público.

Crystal consolidó una amistad con Reiner tras el éxito que representó la comedia romántica de 1989, escrita por Nora Ephron e inspirada en una relación amorosa del director.

Reiner inició su carrera a finales de la década de 1960 como actor de teatro, para después pasar a la televisión y al cine. En los años ochenta dio el salto a una exitosa carrera como director, debutando con ‘This is Spinal Tap’.

También fue conocido por su activismo a favor del matrimonio igualitario y la educación, además de ser una voz progresista crítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El hijo de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado como sospechoso de las muertes un día después de que se le viera con sus padres en una fiesta navideña en la casa del comediante Conan O’Brien, quien hoy presenta la gala de los Óscar.

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