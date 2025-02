¿Blanca Ligia, la primera esposa de Darío Gómez existió? El artista contó cómo era

En la serie ‘Darío Gómez, el Rey del despecho’ se evidencian los amores del famoso compositor e intérprete de música popular, quien fue uno de los pioneros del género popular colombiana. Además de Olga Lucía, el gran amor de Darío, que en la serie es interpretada por Yuri Vargas, ha tomado gran importancia el rol de Blanca Ligia, encarnado por la actriz Laura Junco.

El rol de Blanca Ligia aunque corresponde a su esposa, en ocasiones pareciera ser una antagonista de la carrera artística del ‘Rey del despecho’.

Ahora que ha tomado relevancia este personaje, algunos televidentes se preguntan si Blanca Ligia en realidad existió o no.

En la vida real, la primera esposa de Darío Gómez fue Martha Nubia Pineda y en la serie su nombre fue modificado por el de Blanca Ligia. En efecto, ella fue la madre de sus tres primeros hijos y el matrimonio terminó porque el artista le dio prioridad a su carrera.

“Ella siempre me detestó en la música”, Darío Gómez sobre su primera esposa

Sobre Martha Nubia, el mismo Rey del despecho habló en un especial sobre su vida en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol.

Podría interesarte: ¿Por qué Darío Gómez mató a su papá?

“Ella siempre me detestó en la música. Cuando yo empecé a grabar mi primer disquito, que estaba todavía con ella- en 1976-, siempre le dije yo: Negra, grabé por primera vez, escúchalo” (…) Y me dice ella: ‘Oigan a este se siente dizque es artista. Eso no es pa’ cualquiera. Yo lo oigo muy mal’”, relató Darío García, en el espacio de Caracol, meses antes de morir el 26 de julio del 2022.

“Le propuse matrimonio, nos casamos muy pobremente. Nos casamos en Sopetrán, pero en la boda sucedió un muerto esa noche. Se emborracharon durante la boda, hubo un problema y resultó que mataron a fulano, fulano lo mató y se voló. Nosotros no pudimos ser felices, yo tengo que estar muy agradecido con mi primera esposa porque si no hubiese sido por ella, yo no me hubiera dedicado a cantar al despecho”, comentó el cantante en el mismo espacio.

Darío Gómez y Marta Pineda tuvieron 3 hijos: Luz Dary Gómez, Walter de Jesús Gómez y Wilmar Humberto Gómez.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento