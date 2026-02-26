Bridgerton 4, se estrena parte 2: A qué hora sale, lista de episodios y sinopsis

Netflix pone fin a la espera de millones de seguidores en todo el mundo, que han aguardado el estreno de los cuatro episodios que cierran la cuarta temporada de Bridgerton, el drama de época más popular de la pantalla.

Por supuesto, que los usuarios tienen más que claro que Benedict y Sophie, estarán juntos por el resto de sus vidas y ya no habrá más desencuentros ni obstáculos, pero ver cómo llegarán a ese epílogo es de todo el interés.

¿A qué hora se puede ver Bridgerton 4?

La fecha es más que clara, será este jueves 26 de febrero cuando la plataforma de streaming ponga en cicurlación los mencionados cuatro episodios, basados en el tercer libro de Bridgerton de la autora Julia Quinn: An Offer from a Gentleman.

A lo largo de los cuatro capítulos se verá a Benedict emprender un viaje para descubrir la verdadera identidad detrás de la Dama de Plata (Sophie), quien lo deja impresionado luego del baile de máscaras.

En Colombia, el material estará disponible a partir de las 3 a.m. la misma hora de la costa Este de Estados Unidos, Perú, Panamá, Ecuador y Venezuela.

En Guatemala, Honduras, EL Salvador, Nicaragua y Costa Rica estarán a las 2 a.m. MientrAs que en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5 a.m.

Lista completa de capítulos de ‘Bridgerton 4′

La temporada 4 de Bridgerton está conformada por un total de ocho episodios. Los primeros 4 se estrenaron en enero, mientras que los restantes estarán al aire este jueves 26 de febrero. Aquí la lista completa de capítulos:

Habrá ‘Bridgerton 5′ y ‘Bridgerton 6′

Teniendo en cuenta la gran aceptación que ha tenido la serie, ya se habla de una quinta temporada, misma que fue anunciada oficialmente en mayo pasada, incluso también trascendió que habrá una sexta parte. Ambas temporada estarán enfocadas en Eloise Bridgerton y Francesca Bridgerton.

