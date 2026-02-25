Muere integrante de Chespirito: “Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”

Chespirito es una de las creaciones más icónicas de la televisión en español. Su creador Roberto Gómez Fernández se adelantó a su época y creó todo un universo de personajes y situaciones que hasta hoy siguen viéndose en la televisión convencional y en el streaming. Estas creaciones nacieron en un tiempo donde poco o nada se hablaba de este tipo de universos de ficción, por lo menos, en el mundo audiovisual en español.

Chespirito no es solo un programa es un compendio de relatos de humor que incluyen El Chavo del Ocho, EL doctor Chapatín, el chapulín colorado y El Chómpiras, entre otros.

Sin embargo, cuando elogiaban el talento y la genialidad personal de Roberto Gómez Bolaños él siempre destacó el acompañamiento que hacía posible este proyecto, no solo los que estaban frente a las cámaras, sino el talento con el que contó detrás de ellas.

¿Quién era Carmen Ochoa y su papel en ‘Chespirito’?

La señora Carmen Ochoa fue uno de los talentos cercanos a Gómez Bolaños y trabajó como asistente, productora asociada y directora de cámaras de sus programas de Chespirito, incluso ella hizo una aparición especial interpretándose a sí misma, en un segmento de ‘El Chavo del 8’.

Ahora se confirma que Ochoa falleció. “Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D”, se lee en un post de la cuenta oficial de Chespirito en Instagram.

En la publicación aparecen imágenes de Carmen junto al elenco y junto a Roberto Gómez Bolaños en el estudio de edición que datan de las décadas del 70 y el 80.

Sobre su trabajo se sabe que en 1973, trabajó como asistente de producción en en “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, rol que tuvo hasta mediados de 1977. En adelante fue productora asociada y más tarde, ocupó el cargo de directora de cámaras.

EN los años 80’s produjo los segmentos de ‘Chespirito’. Estuvo ahí hasta 1985.

Sobre la última vez que apareció en pantalla, se sabe que fue en un twitcam de Edgar Vivar, el famoso señor Barriga, realizado el 23 de diciembre de 2012.

