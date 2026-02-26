Rauw Alejandro rompe el silencio sobre ‘Rosita’ y habla de Cazzu: “tengo recuerdos bonitos”

“Yo voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, es el verso de la canción Rosita, lanzada el 19 de febrero por Rauw Alejandro y Jhayco, intérpretes del género urbano, que encendió la polémica.

Cazzu, quien se sintió afectada por la mención del nombre de su ex y padre de su hija Inti, publicó una carta abierta, donde expresa su molestia refiriéndose a una banalización de la situación que vivió, cuando Nodal y ella rompieron y él rápidamente se enamoró de Ángela Aguilar, así como planteó que la única afectada no es el ella, sino la pequeña que tuvo con Nodal.

Cazzu mencionó lo que llamó ‘la legendaria camaradería de los hombres’ donde de alguna manera se aprueban sus cuestionables conductas.

Rauw Alejandro reacciona a molestia de Cazzu

Rauw Alejandro reaccionó a la polémica y publicó este 25 de febrero un extenso mensaje en X, donde expuso su punto de vista buscando que la polémica mengüe.

“En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, comenzó diciendo el puertorriqueño que contextualizo el origen del tema diciendo que ‘Rosita’ era del álbum de Tainy, en colaboración con Jhayco y con él. Sobre el polémico verso apuntó: “No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”, dijo Rauw.

“Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa”, señaló queriendo recordar que el también ha sufrido comentarios que afectan.

“Aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”, puntualizó .

Jhayco reconoce que creo ‘Rosita’

De otro lado, Jhayco también se pronunció en un ánimo de reconciliación y explicando que se ha sacado de contexto la letra que ideó.

“Han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido. En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán. Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe”, dijo el intérprete.

“Las ideas en el estudio fluyen y a veces generan interpretaciones que no imaginamos”, apuntó en su comunicado expresando que no hubo intención de generar polemica.

“Lamento profundo que un jam tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra oculta entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Yo salí de una mujer y ella puede dar fe de mi persona; fuera de eso no controlo la narrativa ni el juicio que puedan pensar de mí”, escribió en su mensaje.

Mencionó además que él y Rauw dejaron atrás conflictos pasados y que hoy priorizan la música; al final envió felicitaciones a Cazzu por su gira y su álbum Latinaje, destacando que no hay rencor.

