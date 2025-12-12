Logo Revista Vea
Campanita del Desafío es el nuevo habitante de ‘La casa de los famosos’: “Soy muy directo”

El exparticipante del ‘Desafío XX’ se convirtió en el segundo habitante en ingresar de manera directa al reality de convivencia.

Por Redacción Vea
12 de diciembre de 2025
El exparticipante del ‘Desafío XX’ se convirtió en el segundo habitante en ingresar de manera directa al reality de convivencia.
Fotografía por: RCN Televisión

En las últimas semanas La casa de los famosos ha estado en tendencia tras la confirmación de los nuevos participantes. Aunque algunos fueron escogidos por el público a través de votaciones, entre ayer y hoy el canal RCN dio a conocer los nombres de los primeros elegidos por ‘El Jefe’.

¿Quién es Campanita, exparticipante del ‘Desafío XX’?

En la edición del año pasado del Desafío, hubo un participante que se ganó el corazón de los televidentes. Franck Stiward, mejor conocido como Campanita, quien hizo parte del equipo Omega, y tras su salida fue presentador de Día a Día, llega ahora al canal RCN con La casa de los famosos.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales: “Las campanas sonarán más fuertes que nunca en #LaCasaDeLosFamososCol El sabor y el picante llegan con ‘Campanita’ y sabemos que más de uno no estará preparado para lo que se viene en #LaCasaDeLosFamososCol3”, afirmó el canal en una publicación.

El también bailarín expresó su felicidad por ser parte de la tercera temporada del reality de convivencia: “No voy con las personas engreídas, prepotentes. Este reality es mío, así que voy es por todo. Soy muy directo, lo que no me parece lo voy diciendo y soy muy honesto”.

En redes sociales los internautas ya han dejado sus impresiones: “Esto cada vez se pone mejor”, “el sabor llegó a la casa”, “con toda y a dar lo que tienes, que es puro amor, energía, arte y felicidad”, “Campanita nos va a dar contenido”, “yo no me quería enganchar en esta temporada, pero amo a este personaje”, “, llegó el sabor y picante a esa casa”, “ahora sí me veré ese programa”.

Campanita tiene 21 años, nació en Cali y además de ser bailarín profesional, también es creador de contenido. Descubrió su pasión por el baile desde que era un niño. Desde entonces, ese arte se convirtió en su pasatiempo y en su trabajo, Ha viajado por el mundo mostrando por su talento.

Redacción Vea

