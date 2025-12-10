Manuela Gómez es la nueva participante de ‘La casa de los famosos 3’

La tercera temporada de La casa de los famosos ha generado gran expectativa en los televidentes y usuarios en redes sociales. A través de votaciones el público ya eligió los primeros participantes: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevén López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Manuela Gómez fue elegida por ‘El Jefe’

En las últimas horas, el canal RCN confirmó que Manuela Gómez, reconocida por haber participado en Protagonistas de novela, se convirtió en la primera participante que ingresa de manera directa a la competencia. “Las personas falsas me dan como alergia. No hay como decir las cosas directas... Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida, la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona... Acá está la olvidada de Manuela para darlo todo en esta temporada”, dijo la influencer paisa, quien en la edición pasada había competido en un grupo de aspirantes, pero su porcentaje no le alcanzó para ingresar a la casa.

La también empresaria se refirió a su situación sentimental: “Estoy solterísima, pero no a la orden, porque yo soy mucho cereal para tu leche entera”. Recordemos que Manuela sostuvo un romance con Juan Pablo Restrepo, el padre de su hija Samantha, pero a comienzos de este año terminaron. Sin embargo, ambos tienen una buena relación por el bienestar de la niña.

“Por fin alguien que esperábamos desde la temporada pasada”, “qué lindo verla por acá, espero que nos de mucho contenido”, “hasta que lo logró”, “lo que muchos estábamos esperando, a la famosa villana 2012 Manuela Gómez”, “por fin llevan directo a una persona que sabemos quién es, bien por Manuela”, “la que va a destruir con argumentos en los brunch y posicionamientos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes.

¿Quién es Manuela Gómez?

Tras su participación en Protagonistas, Manuela ha logrado establecer una sólida presencia en el mundo digital gracias a su estilo directo y provocador. En varias oportunidades ha protagonizado algunas polémicas que incluyen a Yina Calderón, quien hizo parte de la temporada anterior de La casa de los famosos. Además, ha creado su propia marca en el ámbito de la belleza, lanzando productos de maquillaje y cuidado personal, posicionando su faceta de emprendedora. Aunque su fama comenzó en la televisión, su permanencia en el ojo público ha sido por sus publicaciones en redes sociales donde muestra detalles de su vida personal y laboral.