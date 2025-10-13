¿Caramelo se basó en la realidad? Creador del estreno de Netflix habló de Amendoim

La llegada de Caramelo a la plataforma ha causado sensación entre los usuarios que la han posicionado dentro de lo más visualizado de Netflix. El relato que cuenta los conflictos de un joven chef llamado Pedro, que inesperadamente recibe el diagnóstico de un cáncer en el cerebro. caramelo, el perro callejero que adoptó se convierte en vital para su vida y la lucha que emprenderá.

El director de la película llegada del Brasil, diego Freitas, ha mencionado en distintas entrevistas que aunque la historia no corresponde a ninguna en particular, si fue alimentada con relatos verdaderos y no son pocas los que hay en torno a perros que terminan apoyando a sus amos en los momentos más complejos de sus vidas.

Historias en las que se basó ‘Caramelo’

Para él, también responsable del guion, este aborda temas pertinentes, profundos y humanos como la enfermedad, la pérdida, el amor incondicional y el poder sanador del vínculo entre humanos y animales. A Freitas solo le bastó observar a los perros callejeros en Brasil para comenzar su relato. Este tipo de canes en Brasil es conocido como vira-lata caramelo, y se han convertido en emblemáticos en ese país por su poder de lucha y resiliencia. “Caramelo es el espíritu de nuestra gente: noble, alegre y sobreviviente”, dijo el dircetor.

Sobre la elección de Amendoim, el perro mestizo que conquistó a la audiencia, trascendió que fue escogido por su facilidad frente a cámara y su capacidad de conectar con el público sin adiestramientos excesivos, aunque si tuvo una persona experta que se ocupó de él en el rodaje.

Amendoim fue hallado en las calles por el mismo director de la película. Los “vira-latas” son perros sin raza definida, de pelaje corto y tonos marrón o amarillos. Hace casi 15 años este can se convirtió en emblema en redes y símbolo de una identidad brasileña, recordó el director.

En aquel entonces comenzaron las campañas de su imagen en billetes, varias marcas lo adoptaron en colecciones y homenajes en Carnaval y Río de Janeiro lo reconoció como patrimonio local. Se sabe que hay una iniciativa para llevarlo a que se a patrimonio nacional.

Con la historia de ‘Caramelo’, que cuenta con la actuación de Rafael Vitti, Arianne Botelho, Kelzy Ecard, Bruno Vinícius, sus productores esperan además de inspirar, que se tenga en cuenta la importancia de la adopción de este tipo de perros mestizos que suelen encontrarse en las calles.

