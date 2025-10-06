Historia real de Incontrolables: el perturbador hecho que inspiró serie de Netflix

Incontrolables es la serie de Netflix que ha cautivado a millones en el mundo. La historia que comienza cuando un joven (Riley) escapa de una institución que asegura reforma adolescentes conflictivos en el pueblo norteamericano Tall Pines, muy cerca de la frontera con Canadá, mantiene en vilo al espectador a lo largo de los episodios donde la directora del lugar, una mujer llamada Evelyn, recurre a métodos singulares para lograr la supuesta reformación.

El punto de vista de los jóvenes, Abiie y Leila, está a cargo de los roles de un par de jovencitas muy amigas y canadienses que llegan al lugar el distintas circunstancias. Una de ellas es metida en una camioneta a la fuerza, en mitad de la noche y llevaba al lugar, todo con la autorización de sus padres que están molestos con su rebeldía. La otra (Leila) llamada llega allí en busca de su amiga y termina cautiva en la institución.

La tarea heroica está a cargo del actor Mae Martin, que personifica a Alex un policía nuevo en el condado que llega con su esposa Laura, quien está embarazada, y fue alumna de la particular institución. En principio, Martin ignora la cercanía entre su mujer y el lugar donde los jóvenes son sometidos a terapias invasivas, abusivas que incluyen maltrato verbal y psicológico.

Sobre la historias se sabe que está basada en una realidad que se conoce en estados Unidos y tiene que ver con la denominado negocio de los “Troubled Teen Industry”, que están verificados y dan cuenta de abusos, torturas, malos tratos y humillaciones que sufrieron decenas de adolescentes que fueron enviados, en contra de su voluntad, a escuelas de este tipo.

Paris Hilton estuvo en una institución como la Academia Tall Pines

Uno de los testimonios que se popularizó en este sentido fue el de Paris Hilton quien tiene un documental disponible en Netflix al respecto llamado The Program: Cons, Cults and Kidnapping. Este y el caso de la “mamá influencer” Ruby Franke, acusada de cometer abusos brutales contra sus propios hijos, dan cuenta del fenómeno.

EN una entrevista el protagonista y creador reveló que él conoció de primera mano una historia y de ahí le surgió la idea de la ficción.

"Yo era una adolescente problemática a principios de los 2000, y mi amiga Nicole fue enviada a uno de estos lugares en medio de la noche, esposada y llevada fuera de sí“, dijo en entrevista con Tudum, el evento de la plataforma que anuncia los estrenos de la siguiente temporada, Mae. "Permaneció allí durante dos años, hasta que logró escapar descalza por el bosque", detalló el actor.

Martin comenzó a partir de esa experiencia a hurgar en la intimidad y funcionamiento de estos sitios: “hasta descubrir que muchos de sus orígenes provenían de grupos de autoayuda y sectas de los años 70″.

El papel de la amiga de Mae fue fundamental en el desarrollo de la serie, pues fue asesora en el proyecto.

