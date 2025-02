Carla Giraldo hace advertencia a ‘La casa de los famosos’: “podrá haber sanciones”

La naturaleza de ‘La Casa de los famosos’ es generar polémica, eso ha quedado en evidencia a lo largo de la primera temporada y lo corrido de la segunda. El controvertido reality, que encierra a celebridades de distintas áreas como actores, influencers y artistas en general, y monitorea todas sus acciones a lo largo de las 24 horas del día, deja en evidencia cómo es el comportamiento humano cuando es obligado a compartirlo todo y alejarse del exterior.

Las discusiones o desencuentros se convierten en el plato fuerte, no obstante, algunas escenas que pueden dejar ver más de la cuenta también generan conversación. Este año la participante Karina García se ha convertido en una de las más polémicas, no solo por las alusiones a su vida privada y a la relación que ha comenzando con Marlon, su compañero de competencia, sino porque los televidentes aseguran haber visto de más, mientras ella se cambia.

Los cibernautas reclaman que permitan este tipo de escenas y critican a la participante por hacerlo intencionalmente para ganar atención.

Carla Giraldo pidió pudor a las participantes de ‘La casa de los famosos’

Por ello en el episodio del jueves 6 de febrero algunos celebraron la advertencia que lanzó Carla Giraldo a los famosos de la casa estudio. Una vez se conoció que el nuevo nominado a eliminación es el actor Fernando Solórzano, la conductora fue enfática y envío la exhortación.

“Chicos, también les tengo una información importante que dar y quiero que me pongan mucha atención, quiero recordarles que a ustedes los ven 24 horas los siete días a la semana, chicos. Por eso es importante que aprendan a cuidar tanto su vocabulario como su cuerpo”, comenzó diciendo Giraldo en lo que para muchos fue un mensaje a Karina.

“Chicas, hay que tener un poco de pudor a la hora de cambiarnos, de vestirnos. Recuerden que no solamente nos ve la gente grande, también nos ven los jóvenes, los niños. Es importante ser un poco más recatadas a la hora de cambiarnos. Se los digo con todo el amor, porque no está tan chévere a veces ver imágenes que no queremos ¿estamos claros? Por ahora es un llamado de atención, pero más adelante podrá haber sanciones. Así que pudor mis amores, son divinas ya, no necesitamos mostrar más”, mencionó la paisa cuyas palabras sorprendieron sobre todo a los hombres.

