⁠Así fue la tensa discusión de Violeta Bergonzi y Michelle en MasterChef: “Visajosa”

Tras la salida de Valeria Aguilar, los famosos iniciaron una nueva etapa en MasterChef Celebrity. En el capítulo del pasado miércoles 17 de septiembre, tuvieron que hacer un reto por parejas. Como ha ocurrido, algunos participantes no suelen tener una buena relación en ese tipo de retos y terminan en fuertes discusiones.

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard?

Las famosas se unieron para hacer tamales de pipián. Aunque iniciaron mercando en la despensa con mucha actitud, cuando llegaron a la estación cayeron en cuenta que se les había olvidado la harina.

“¿Michelle, cogiste la harina?”, le preguntó Violeta a su compañera, quien le contestó: “No. ¿No estaba acá?”. Inmediatamente, el ambiente se volvió tenso entre ellas.

“¿Cómo vamos a hacer tamales sin harina? ¿Cómo vamos a salir adelante en este reto sin la harina? ¿Qué vamos a hacer?”, dijo la expresentadora de Tu voz estéreo. “No hagamos nada”, contestó Violeta evidentemente preocupada.

Claudia Bahamón se acerca a ellas a preguntarles qué había sucedido. En medio del llanto, Violeta le dijo: “No es chévere. No cogimos la harina. Siempre la dejan. No es justo”.

La presentadora trató de calmarlas: “Cuando es así se los decimos. Fíjate que todos trajeron las harinas”. Rouillard agregó: “Yo la verdad también pensé que estaban acá las harinas”.

Bergonzi expresó sus sentimientos: “Me frustra porque me estoy preparando y estoy estudiando y estoy sacrificando muchas cosas para estar acá”.

Al ver la preocupación de las famosas, Bahamón les planteó una solución: “¿Qué pasa si hacemos negocio por tiempo? En este momento les quedan 35 minutos, ¿les parece 10 minutos menos a cambio de la harina?”.

Aunque ambas estuvieron de acuerdo en eso, la tensión entre las dos fue evidente.

“Hagan un plan”, les dijo Claudia, a lo que Violeta contestó: “Ya lo tengo en la cabeza”. Ese comentario molestó a Michelle, quien no se sintió incluida: “¿Qué vamos a hacer? Cuenta conmigo también, no estoy pintada en la pared”. le dijo.

“No estás pintada en la pared, pero quiero proponerte un plan. Confía en mí”, contestó Violeta, quien ya estaba un poco más calmada; sin embargo, era evidente la tensión entre las dos. En una entrevista que les hacen fuera de la cocina a los participantes, aparecieron la dos. “Somos un equipo, vamos a darla toda”, dijo Michelle. “Por eso, visajosa” le contestó Violeta.

Cuando ya iban a comenzar su preparación, Michelle le dije de manera contundente: “Yo me pongo a hacer el pipián y lo voy a hacer a mi manera, Violeta”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para no aumentar la tensión, la expresentadora de Buen Día Colombia respondió: “Yo tengo una receta, Michelle tiene otra, yo no voy a discutir, es bien difícil trabajar con ella. Tiene un carácter muy fuerte y yo no vine acá a pelear con nadie. Me siento super frustrada, teníamos un plato divino que por fin teníamos la oportunidad de hacer las dos y fue una tontería y me frustra mucho que perdamos 10 minutos por eso, pero sé que lo podemos lograr”, agregó Violeta.

Al final, las participantes lograron su objetivo. Incluso, fue el plato ganador. “No solo son reinas, sino que saben y sortean cualquier obstáculo. Esta masa está maravillosa”, les dijo Belén Alonso.