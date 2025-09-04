Violeta Bergonzi recibe duras críticas en MasterChef: “qué nivel de egoísmo”

El miércoles 3 de septiembre en la noche los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ presenciaron un reto de salvación, donde cocinaron Nicolás Montero, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Ricardo Vesga, Caterín Escobar, Alejandra Ávila y Pichingo. En general, todos los platos estuvieron en un buen nivel, pero fueron los de Nicolás Montero y Violeta Bergonzi, exconductora de ‘Buen día Colombia’, los que tuvieron los mejores comentarios, por parte de los comensales invitados, que fueron tres representantes de una conocida marca de hornos.

Raúl Ocampo salvó de eliminación a Ricardo Vesga

De esta manera, el actor y la presentadora se salvaron y quienes quedaron en riesgo de eliminación fueron los cinco restantes. En el capítulo, en el que los grandes ausentes fueron Luis Fernando Hoyos, quien retornará con el delantal negro, que generalmente luce quien esté por fuera en una prueba; y la presentadora Claudia Bahamón, parecía estar todo definido, sin embargo desde el balcón el actor Raúl Ocampo recordó que él poseía una ventaja significativa y oculta, hasta ese momento, por haber cocinado un buen plato a comienzo de semana.

Raúl bajó y leyó la ventaja, escrita en un sobre, que no era otra que la facultad de salvar a uno de los participantes que se encontraba en riesgo. Fue así como decidió quitarle le delantal negro al actor Ricardo Vesga, quien vale la pena señalar preparó un ceviche que se llevó buenas criticas, no solo de los comensales invitados, sino también del jurado, pero no le alcanzó para salvarse.

¿A Violeta Bergonzi no le gustó que salvaran a Ricardo Vesga?

Ante la subida de Ricardo al balcón, por cuenta de la ‘bondad’ de Raúl, Violeta preguntó si era posible saber la calificación que el actor Vesga había obtenido. Ante su comentario, varios de sus compañeros se sorprendieron y Ricardo reaccionó preguntando si tal vez él no era digno de ser salvado.

Los jurados, por su parte, preguntaron si los demás querían saber cuánto había obtenido Vesga en su preparación, pero no hubo mayoría que apoyara a la ex presentadora de ‘Buen día Colombia’, ante lo cual Violeta reaccionó algo molesta diciendo que eran ‘morrongos’.

Los cibernautas no se han hecho esperar con sus comentarios y en la cuenta del programa han tildado de egoista y fastidiosa a la conductora. “Violetta es súper insoportable, qué manera de hacer sentir a Ricardo solo por su envidia”, “Violeta se está volviendo un fastidio como me gusto que salvarán a Richie te amo Raul”, “Yo he conocido gente atrevida y Violeta”, “Cómo se atreve a preguntar por el puntaje de Ricardo, solo para querer menospreciar su preparación. Qué mujer tan odiosa”, “Soy la única pero Violeta me parece pasivo agresiva, no me cae bien”, “La audacia de la Violeta. Insoportable. la estrategia de Raúl, sacar a las más fuertes. Súper bien”, “A Violeta le hirvió la sangre con la decisión de Raúl”, “qué nivel de egoísmo”, “Quién es Violeta o Carolina para decidir o decir quién merece o no ser salvado? Osea por qué les pica tanto?”, “No soporto a Carolina y a Violeta”, fueron algunas de las frases que se leen al respecto.

De momento, esta noche uno de los participantes en riesgo abandonará la competencia. Los nominados son Alejandra Ávila, Patricia Grisales, Pichingo y Caterin Escobar.

