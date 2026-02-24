‘Como agua para chocolate’: reparto completo, sinopsis y horas de estreno de los capítulos

La primera temporada de Como agua para chocolate, inspirada en la novela de Laura Esquivel, muestra el mundo de la familia De la Garza durante la Revolución Mexicana, donde las tradiciones pesan más que los anhelos personales. Desde el primer episodio, se establece el conflicto principal: Tita, la hija menor, está atrapada por una norma familiar que la obliga a permanecer soltera para cuidar de su madre, Mamá Elena, lo que le impide casarse con el amor de su vida, Pedro Múzquiz.

A lo largo de la temporada, se desarrolla el romance imposible entre Tita y Pedro, quien elige casarse con Rosaura, su hermana mayor, para estar cerca de ella. Con el transcurso de los episodios, la serie explora la figura autoritaria de Mamá Elena, interpretada por Irene Azuela, y el despertar de otras mujeres como Gertrudis, cuya historia ofrece un contraste de libertad y rebeldía. La primera temporada culmina en un clímax de tensiones familiares, pérdidas dolorosas y decisiones que marcan el camino hacia el desenlace, dejando plantadas las semillas para la confrontación emocional que definirá la etapa final de la historia.

En la segunda y última entrega Tita se enfrenta a las cicatrices de su pasado, la ausencia de Pedro y los ecos de la Revolución Mexicana. La llegada del Dr. Brown trae consigo la posibilidad de un futuro diferente, pero el inesperado regreso de Pedro reaviva pasiones prohibidas y desafía las decisiones de Tita entre el amor, las expectativas familiares y su propio destino.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de ‘Como agua para chocolate’?

La temporada final se lanzó el 15 de febrero de 2026 en HBO Max, con un total de seis episodios que se publican semanalmente. En Colombia, están disponibles cada domingo a la 1:00 a.m., siguiendo el calendario oficial de estrenos de la plataforma para América Latina.

Episodio 1- 3 de noviembre - Torrejas de natas

Episodio 2- 10 de noviembre - Pastel Chabela

Episodio 3- 17 de noviembre - Codornices en pétalos de rosas

Episodio 4- 24 de noviembre - Atole

Episodio 5- 1 de diciembre - Guajolote en mole

Episodio 6- 8 de diciembre - Chorizo torteño

Elenco de ‘Como agua para chocolate’

Azul Guaita es Tita de la Garza

Andrés Baida es Pedro Múzquiz

Irene Azuela es Mamá Elena de la Garza

Ana Valeria Becerril es Rosaura de la Garza

Andrea Chaparro es Gertrudis de la Garza

Ángeles Cruz es Nacha

Ari Brickman es Felipe Múzquiz

Mauricio García Lozano es Pedro Múzquiz (padre)

Francisco Angelini es Dr. Brown

Luis Curiel es Santiago

Gabriela Cartol es Valentina

Juan Carlos Vives es Don Julián

Lesslie Apodaca es Fina

David Montalvo es César

Antonio Trejo Sánchez es Crispín

Lous David Horné es Juan Alejandrez

Ernesto Meléndez es Jesús