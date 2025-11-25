Lista completa de ganadores de los premios Emmy Internacional 2025

En la noche del 24 de noviembre se realizó la versión 53 de la Gala Internacional de los Premios Emmy, en el New York Hilton Midtown, de la Gran Manzana, que como es habitual, reconoce a lo mejor de la televisión.

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de los presentadores de televisión y esposos, Kelly Ripa y Mark Consuelos. El país que más galardones obtuvo fue el Reino Unido con 12; luego, estuvo Brasil, con 8 y el tercero, Sudáfrica, con 4.

Ganadores de los International Emmy Awards 2025

• Mejor Interpretación Femenina: Anna Maxwell Martin por ’Until I Kill You’, producida por World Productions, Reino Unido.

• Mejor Interpretación Masculina: Oriol Pla por’ Yo, adicto’, producida por Alea Media / Disney+.

• Mejor Serie de formato corto: ‘La Médiatrice’, producida por KOTV, Canadá.

• Mejor película para televisión/miniserie: ‘Lost Boys & Fairies’, producida por Duck Soup Films.

• Mejor Comedia: ‘Ludwig’, producida por Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company.

• Mejor Telenovela: ‘Deha’ (El bueno y el malo), producida por Ay Yapim.

• Mejor Serie Dramática: ‘Rivals’, producida por Happy Prince, parte de ITV Studios / Disney+.

• Mejor Programación Artística: Ryuichi Sakamoto: Last Days, producida por NHK (Japanese Broadcasting Corporation).

• Mejor producción infantil de animación: ‘Bluey’, producida por Ludo Studio.

• Mejor producción infantil de acción real: ‘Fallen’, producida por Night Train Media

• Mejor producción infantil de ficción y entretenimiento: ‘Tras las huellas de Fritzi: ¿Cómo era la vida en la Rda?’, producida por Balance Film / MDR / WDR.

• Mejor Documental: ‘Hell jumper’, producido por Expectation TV.

• Mejor Documental Deportivo: ‘Todo se acabó: El Beso Que Cambió El Fútbol Español’, producido por Netflix Documentary / You First Originals Production

.• Mejor producción de entretenimiento sin guion: ‘Shaolin Heroes: Denmark’, producida por Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark.

• Premio Emmy Actualidad: ‘Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza’, producido por Basement Films, Reino Unido.

• Premio Emmy de Noticias: ‘Gaza, Search For Life’, producido por la Dirección de Programas Árabes de Al Jazeera.

Los premios especiales fueron dos: Uno para Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, recibió el Premio Fundadores Emmy Internacional 2025 en reconocimiento a su impacto transformador en la industria de los medios y el entretenimiento.

EL otro fue para João Roberto Marinho, presidente del Grupo Globo, fue galardonado con el Premio de Dirección Emmy Internacional gracias a su liderazgo durante el centenario del Grupo Globo y el 60.º aniversario de TV Globo.

