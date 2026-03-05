Confirman primera película de Juego de Tronos. ¿Quién es Aegon Targaryen, su protagonista?

Los amantes de Juego de Tronos, serie basada en los textos de George R.R. Martin y de los spinoff (’La Casa del dragón’ y ‘El caballero de los siete reinos’) que se han creado alrededor de estos personajes esperaban con ansias que el universo, que también se expandió a la experiencia real con un centro turístico, llegara al séptimo arte.

Finalmente, se confirmó que es un hecho que la franquicia tendrá su primera película. Hasta donde se sabe se trata de una precuela, es decir un relato de hechos anteriores a los que ha mostrado la serie y sus derivados.

Será Warner Bros el estudio que estará detrás de la esperada cinta, según dio a conocer Six Page y confirmó luego The Wrap.

¿Cuándo se estrenaría la película de ‘Juego de Tronos’?

De momento se sabe que aún falta mucho para ver el producto final, ya que hasta ahora estarían en labores preliminares, es decir no será este 2026 y de repente, tampoco en el primer semestre del 2027. La fuente de Página Seis menciona que Beau Willimon, showrunner de House of Cards y guionista de Andor, entregó un primer guion de lo que seria la historia.

Ante este panorama, seguirían algunos meses de lectura y análisis del guion y posteriormente, las correcciones pertinentes, antes de que empiece la tarea de cast y luego, la de producción como tal.

Sobre la historia que abordaría la película de ‘Juego de Tronos’, la prensa especializada ya ha revelado que sería sobre Aegon I Targaryen, el Conquistador, el personaje que figura como clave en los textos de R.R. Martin y los seguidores de la historia han escuchado, pero que en pantalla nunca se ha visto. Targaryen es catalogado como el fundador de esa dinastía y el unificador de los reinos.

“Todo Juego de Tronos se remonta a él, y nunca lo has visto en ninguna de las series”, mencionó la fuente consultada.

También hay que decir que no es la primera vez que se habla de una película de este universo. Hace casi dos años a Mattson Tomlin, escritor de The Batman, le encomendaron un borrador al respecto, pero esto no habría prosperado.

¿Quién es Aegon Targaryen, el protagonista de la película de ‘Juego de Tronos’?

Se trata del segundo hijo de Lord Aerion Targaryen y Lady Valaena Velaryon, los Señores de Rocadragón. Aegon tuvo dos hermanas: la mayor, Visneya, y la menor, Rhaenys. Se casó con las dos, pero por motivaciones distintas. Con la primera por tradición y con Rhaenys, por amor. Con él y sus parejas empezó todo.

