Netflix revela último mensaje que grabó Eric Dane: “lucha hasta tu último aliento”

Este jueves 19 de febrero el mundo del entretenimiento lamentó la partida del actor Eric Dane, quien se hizo popular por su rol del doctor Mark Sloan en ‘Anatomía de Grey’, una de las series médicas más antiguas de Estados Unidos.

El actor de 53 años luchó por casi un año contra el mal de ELA; esclerosis lateral amiotrófica, que aún no tiene cura.

Eric fue diagnosticado en abril del 2025 luego de meses de exámenes y análisis que buscaban explicar la inmovilidad que el artista comenzó a sentir en su mano derecha. Fueron ocho meses buscando el padecimiento hasta que no hubo dudas de que sufría de Ela.

Consciente del deterioro físico que sufría, Eric dio una de sus últimas entrevistas a la serie documental de Netflix ‘Famous Last Words’ (‘Últimas palabras célebres’) con el director y guionista estadounidense Brad Falchuk. La condición para hablar de todo era que el material se expusiera solo cuando hubiera muerto.

Este viernes 20 de febrero un día después de su fallecimiento, Netflix publicó apartes de la entrevista en la que se refiere a la importancia de vivir el presente, lamenta algunas cosas, confiesa haber amado a su esposa Rebecca Gayheart como a ninguna otra mujer, da algunos consejos de vida, insta a luchar y se dirige puntualmente a sus pequeñas hijas; Billie y Georgia.

Los poderosos mensajes que dejó Eric Dane

A continuación algunos de los apartes más conmovedores de la entrevista mencionada.

“Durante años, he estado divagando mentalmente y perdido en mis pensamientos durante largos periodos, revolcándome y preocupándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda”, mencionó alentando a vivir el presente. “Es difícil, pero aprendía a hacerlo”

“He repasado decisiones, me he cuestionado a mí mismo. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello’. Se acabó. Por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento“.

“Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que te impulsa a levantarte por la mañana, aquello que te impulsa a lo largo del día”, dijo contando que uno de sus grandes amores fue la actuación.

“Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos tu edad. Me enamoré de la actuación. Ese amor finalmente me ayudó a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Todavía amo mi trabajo, todavía lo espero con ilusión, todavía quiero ponerme delante de una cámara e interpretar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me emociona".

“Encuentra a tu gente y deja que te encuentren. Y luego entrégate a ellos. Los mejores te darán lo mismo. Sin juicios, sin condiciones, sin preguntas. Estoy muy agradecido por mi familia y amigos tan cercanos. Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente”.

“No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas. Mis amigos vienen a mí, comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial, simplemente aparecen. Eso es importante. Simplemente aparece. Y ama a tus amigos con todo lo que tienes. Aférrate a ellos. Te entretendrán, te guiarán, te ayudarán, te apoyarán y algunos te salvarán“.

“Cuando enfrentes desafíos, de salud o de cualquier otra índole, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu”.

“Me derribas, me levanto de inmediato y sigo recuperándome. Me levanto una y otra vez. Mark dice que soy como un gato, excepto que un gato tiene nueve vidas, y yo estoy en la número 15, fácilmente. Así que cuando algo inesperado te golpee, y lo hará porque así es la vida, lucha y afróntalo con honestidad, integridad y gracia, incluso si se siente o parece insuperable”.

Eric Dane habló a sus hijas

Se refirió a lo feliz que fue junto a sus hijas. “Ahora las veo jugando en el océano durante horas, mis pequeñas del agua. Esos días, con un juego de palabras, fueron el paraíso. Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que no solo me escuchen. Espero que me escuchen”.

“Espero haberles demostrado que pueden afrontar cualquier cosa. Pueden afrontar el fin de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad. ¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto! Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, puntualizó el actor en el mensaje.

